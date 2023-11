Cementos Argos alcanza Ebitda de US$ 185 millones durante el tercer trimestre de 2023

Argos, empresa de cemento del Grupo colombiano Argos, registró en el tercer trimestre de 2023 resultados financieros que evidencian los avances alcanzados en términos de eficiencia operacional y de generación de valor en línea con la ejecución del programa SPRINT. En este periodo se obtuvieron ingresos consolidados por 3,1 billones de pesos (US$ 775 millones), manteniéndose estables al compararse con 2022. Por su parte, el Ebitda alcanzó 742.000 millones de pesos (US$ 185 millones), creciendo 25,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. El margen Ebitda se situó en 24%, lo que representa un aumento de 506 puntos básicos en comparación con 2022.

Los despachos totales de cemento alcanzaron 4 millones de toneladas, con una contracción del 4,5%, explicada, principalmente, por un ligero debilitamiento de la demanda del mercado local en Colombia y un evento operativo, ya en Newberry , una de las plantas en Estados Unidos. Los volúmenes de concreto se ubicaron en 1,7 millones de metros cúbicos, con una disminución del 10,8% versus 2022, debido a un ajuste en la demanda en Florida y Texas, como resultado de una menor dinámica en el segmento residencial y de la desaceleración en el nivel de iniciaciones de vivienda que se viene presentando en Colombia.

“El tercer trimestre fue muy importante para seguir consolidando los avances del programa SPRINT y desarrollando el plan estratégico de Argos. Los resultados particularmente en Estados Unidos, Colombia, Panamá y República Dominicana fueron muy positivos y resaltan el buen posicionamiento de la compañía con nuestros clientes y el foco de todos los equipos en seguir evolucionando nuestras propuestas e impulsando el crecimiento rentable de los negocios con el fin de generar valor para nuestros accionistas y todos los grupos de interés en los 16 países y territorios donde estamos operando Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.

Durante el tercer trimestre, Cementos Argos presentó avances significativos en el despliegue de su programa SPRINT (Share Price Recovery Initiative), Iniciativa para la Recuperación del Precio de la Acción, orientada a fortalecer las iniciativas para la creación de valor a sus accionistas y grupos de interés. Entre otros logros, la cementera alcanzó:

1. Foco en la rentabilidad: el margen Ebitda se expandió en 506 puntos básicos durante el tercer trimestre y 320 puntos básicos en lo corrido del año.

2. Incrementar el pago de dividendos a los accionistas: de los COP 322 (US$ 0,08), 5 por acción, aprobados para ser pagados en 2023, se han pagado a la fecha COP 245,95 (US$ 0,061) por acción, y el pago final se realizará en diciembre.

3. Recompra de acciones por 250.000 millones de pesos (US$ 62 millones): El 27 de septiembre se inició la ejecución de la primera fase del programa de recompra de acciones. Al momento, se han readquirido 862.000 acciones ordinarias y 204.000 preferentes, equivalentes a 4.900 millones de pesos (US$ 1,2 millones), que representan el 4% de los 125.000 millones de pesos (US$ 31 millones) aprobados para esta primera fase.

4.Listamiento del negocio en Estados Unidos en la Bolsa de Valores de Nueva York: como se anunció el 7 de septiembre, Cementos Argos acordó combinar sus operaciones en Estados Unidos con Summit Materials. El proceso avanza de manera satisfactoria, y espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2024.

5.Mejorar la liquidez de las acciones: la acción ordinaria ha sido seleccionada para operaciones repo en el mercado colombiano por tercer trimestre consecutivo, en virtud de mejores condiciones de liquidez. En comparación con el cuarto trimestre de 2022, el volumen de operaciones diario promedio mejoró un 235%.

ESTADOS UNIDOS

Durante el trimestre se registró en la regional un Ebitda de US$ 108 millones, un 42% mayor con respecto a 2022 y el margen ebitda fue 633 puntos básicos más alto que el mismo periodo del año pasado. Los ingresos sumaron US$ 437 millones, 5,5% más que el tercer trimestre del año anterior. Los volúmenes de cemento disminuyeron 4%, debido, en gran medida, a eventos operativos en la Planta Newberry, en Florida. Los despachos de concreto premezclado presentaron una contracción de 11,5% versus el mismo periodo del año anterior debido a cambios coyunturales en la demanda, así como a un enfoque de priorización de negocios rentables.

COLOMBIA

Las estrategias orientadas a la obtención de eficiencias, especialmente en la disciplina de costos, así como la búsqueda constante de rentabilidad explican los buenos resultados alcanzados en Colombia. Durante el ejercicio, el Ebitda alcanzó 209.000 millones de pesos (US$ 52 millones) y aumentó 32,6% respecto al mismo trimestre del año pasado, como resultado de una estrategia integral ejecutada en toda la cadena de valor. El margen Ebitda fue del 27%, 481 puntos básicos por encima de 2022 y el más alto para cualquier trimestre desde 2016.

En términos de volúmenes de cemento, las exportaciones de Cartagena aumentaron 19,2%, alcanzando 380.000 toneladas durante el trimestre y 1 millón de toneladas en lo corrido del año. Los volúmenes de cemento del mercado local, por su parte, disminuyeron un 4,8% durante el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado; no obstante, Argos superó el desempeño de la industria debido a que el indicador de los

volúmenes de cemento gris en Colombia disminuyó un 6,2%.

CARIBE Y CENTROAMÉRICA

El desempeño financiero de la región mantuvo una evolución positiva durante el periodo, con un crecimiento del Ebitda del 5,3%, registrando US$ 33 millones y un margen Ebitda creciente, que alcanzó el 24,6%. Durante el periodo, particularmente en Centroamérica, los despachos de cemento aumentaron 3,7%, impulsados por una dinámica positiva en Panamá. En el Caribe, por su parte, los volúmenes fueron 2,8% inferiores, por la situación política y social en Haití, deterioro compensado en gran medida por el buen desempeño del mercado de República Dominicana. El volumen de la división de trading tuvo una disminución interanual del 44%, por cuenta de una mayor utilización de la capacidad de exportación desde Colombia.