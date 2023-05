Chile concluye roadshow energético a Asia

Como parte de una intensa agenda de actividades en Corea del Sur y Japón, el Jefe de Promoción de Inversiones de InvestChile, Salvatore Di Giovanni, y el Comisionado de Inversiones para Asia, Vicente Pinto, se reunieron con más de 20 empresas y autoridades locales para abordar las diversas oportunidades de negocios que Chile ofertas

El roadshow, encabezado por el ministro de Energía, Diego Pardow, forma parte de la agenda internacional de InvestChile para promover y atraer inversiones en sectores prioritarios, en particular, energías limpias e hidrógeno verde.

Las actividades, que se desarrollaron entre el 23 y el 27 de abril, incluyeron talleres, visitas de campo y encuentros bilaterales en Seúl y Ulsan en Corea, y Tokio y Yokohama en Japón.



Corea del Sur ha impulsado una agenda ambiciosa para convertirse en líder en el desarrollo del hidrógeno como fuente de energía alternativa. En 2019, el país anunció su Hoja de Ruta para la Economía del Hidrógeno, cuya meta es que el 20% de su energía provenga de esta fuente para 2050.

Chile fue el primer país en firmar un Tratado de Libre Comercio con el país asiático en 2004, abriendo una serie de oportunidades de negocios para ambas economías.

En Seúl, la capital coreana, la delegación se reunió con altos ejecutivos de Hyosung Heavy Industries, una empresa que construye estaciones de hidrógeno. La compañía está explorando oportunidades de negocio en Chile, país en el que instaló una filial a finales de 2022.

También participaron en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Corea, al que asistieron representantes de OCI Company Ltd., Iljin Group, SG Engineering, Eagon Industrial Co. Ltd., LS Electric y KCCI.

El Jefe de Promoción de Inversiones de InvestChile participó en una reunión de trabajo para implementar un Memorando de Entendimiento (MoU) entre el Ministerio de Energía de Chile y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur (MOTIE) sobre cooperación en hidrógeno bajo en carbono. En el encuentro participaron empresas interesadas en invertir en Chile, como KEPCO, LOTTE Chemical y Hyundai Motor Company.

La delegación también participó en el “Seminario de Asociación Estratégica de Energía de Hidrógeno Chile-Corea”, organizado por H2Korea, MOTIE e InvestChile. El Ministro Pardow y el Jefe de Promoción de Inversiones de InvestChile realizaron presentaciones en el evento.

En su segundo día en Corea, la delegación visitó el puerto de Ulsan, el principal puerto de carga de energía y líquidos del país. Durante la visita se reunieron con altos ejecutivos portuarios y el Ministro Pardow hizo una presentación sobre el potencial de Chile como proveedor global.

Luego visitaron LOTTE Química, firma que analiza 14 proyectos de producción de amoníaco, varios de los cuales estarían ubicados en Chile. La compañía firmó recientemente un Memorando de Entendimiento con Sumitomo Corporation para explorar oportunidades conjuntas.

La jornada concluyó con una reunión con el alcalde de Ulsan, el Sr. Kim Doo-gyum, con quien se discutieron las oportunidades de descarbonización y el papel de la ciudad portuaria en el mercado de amoníaco de Corea del Sur y Asia.



¿Por qué Japón?

En 2020, el gobierno japonés estableció una estrategia nacional de hidrógeno verde que tiene como objetivo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y lograr la neutralidad de carbono para 2050. El plan incluye una inversión significativa en infraestructura de hidrógeno, incentivos para la producción de hidrógeno verde y la promoción de hidrógeno. vehículos y sistemas de energía.

Las actividades de la delegación chilena en Tokio, la capital japonesa, comenzaron con una reunión con altos ejecutivos de la Corporación IHI. Tuvieron la oportunidad de visitar una planta piloto de 2MW de capacidad que funciona completamente con amoníaco.

Durante la jornada, hubo reuniones con representantes de la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (JOGMEC), Marubeni, Toyo Engineering Corp., Mitsubishi Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e Idemitsu Kosan Co.

El segundo día en Japón, se reunieron con altos ejecutivos de Kawasaki Heavy Industries, Ltd., la primera empresa del mundo en demostrar con éxito toda la cadena de suministro de hidrógeno. En el encuentro pudieron conocer el trabajo que está realizando la compañía en el primer Hydrogen Energy Supply Chain (HESC), un programa piloto entre Australia y Japón que busca producir y transportar hidrógeno líquido.

A continuación, la delegación chilena visitó la planta piloto de Chiyoda Corporation. La firma japonesa se especializa en la tecnología SPERA Hydrogen™, que se utiliza para transportar y almacenar hidrógeno utilizando Metilciclohexano (MCH), un Portador de Hidrógeno Orgánico Líquido (LOHC) que les permite utilizar la infraestructura existente en el mundo.

Las visitas del día concluyeron con una reunión con representantes de Sumitomo, cuyos estudios iniciales de prefactibilidad indican el enorme potencial de Chile como proveedor de amoníaco verde para Japón.

Durante su último día en la capital japonesa, la delegación se reunió con altos ejecutivos de Mitsui & Co. Con más de 55 años de operación en Chile, Mitsui ha desarrollado diferentes tipos de negocios, incluyendo grandes inversiones en el sector minero. La firma ve oportunidades en el país en el amoníaco verde y el hidrógeno, así como el gran potencial de la desalinización.

La delegación también asistió a una reunión con representantes del Instituto de Economía Energética de Japón (IEEJ), institución que tiene un papel importante en la realización de análisis y recomendaciones para los tomadores de decisiones en el ecosistema japonés.

Para cerrar la semana, el Ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Nakatani Shinichi, y el Ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, firmaron un acuerdo de cooperación enfocado en el desarrollo de tecnología y capital humano en energías renovables, eficiencia energética, almacenamiento de energía e hidrógeno verde.