Colombia aprueba nuevo protocolo sanitario para la exportación de carne de res a China

Colombia está cada vez más cerca de exportar carne bovina a China. El país asiático aprobó el protocolo sanitario para exportar carne bovina a ese país, con lo que se abren las puertas de un mercado de más de 1.400 millones de habitantes, según la ministra de Agricultura colombiana, Jhenifer Mojica.

China es el primer importador de carne bovina congelada en el mundo, con una participación en el mercado mundial del 43%. Además, es el segundo consumidor más grande en el mundo de carne de vacuno en términos absolutos, según la OCDE y FAO.

Además, el mercado chino es atractivo también por cuenta del precio interno de la carne de res, mientras en Colombia un kilo cuesta US$ 9,68, en China es de US$ 17,88. A 2030, se espera que su consumo per cápita anual de carne aumente a 10 kilogramos.

Mojica agradeció a las autoridades sanitarias chinas y a su homólogo de ese país por la aprobación del protocolo, que permitirá acelerar el proceso de admisibilidad de carne bovina colombiana. Esto representa grades oportunidades para el país cafetero.

Un proceso largo

Así se logró la aprobación del protocolo sanitario:

- Colombia tuvo que recuperar el estatus de país libre de aftosa con vacunación.

- La República Popular China informó la decisión de levantar las restricciones para la carne bovina y porcina colombiana hacia ese país.

- Durante el año pasado, el ICA y la Administración de Aduanas de China (GACC) se reunieron para evaluar aspectos técnicos sobre la vigilancia epidemiológica y los sistemas de control, seguimiento y evaluación en Colombia para enfermedades de control oficial.

- Durante la visita de la delegación del Ministerio de Agricultura colombiano a este país, se acordó la aprobación del protocolo sanitario para la exportación de carne bovina. Además del compromiso de la visita técnica de las autoridades chinas para la admisibilidad de otros productos, como la carne porcina y el limón Tahití.

Con los ojos puestos en China

El Gobierno de Gustavo Petro también planea avanzar en la ampliación de la oferta exportable de Colombia para alcanzar la admisibilidad de otros productos, como carne porcina y limón Tahití, entre otros.

Se explorará la posibilidad de la inversión de empresas chinas en Colombia en temas de agro industrialización, y se llegó a un acuerdo con el ministro de Agricultura de China para trazar un plan de trabajo a 4 años que estaría listo en dos meses para transferencia de tecnología y asistencia técnica que brindará China a Colombia.

China es el segundo importador de productos agropecuarios a nivel mundial. En 2022 importó US$ 224.000 millones, participando con el 10,5% del total de importaciones agropecuarias del mundo.