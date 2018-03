Congreso peruano acepta por amplia mayoría la renuncia de PPK y elimina término de "traición a la patria"

El texto no contiene términos como "traición a la patria" ni otros que habían llevado al ahora ex mandatario a amenazar con retirar su carta de dimisión, algo que de todas maneras no habría prosperado porque era irreversible.

El Congreso aprobó un documento en el que acepta la dimisión pero con la aclaración de que "deplora y rechaza" los términos de la carta de dimisión, pues centra las culpas en el Legislativo y señala que fue Kuczynski el que incurrió en hechos por los que cayó en "incapacidad moral".

