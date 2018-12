- ¿Qué tipo de empresas pueden trabajar con Endeavor?

Nos enfocamos en empresas que ya están escalando, son scale up, ya no startups porque ya están facturando US$1 millón y sus ingresos crecen 20% al año. Sus líderes son de alto impacto e inspiran a otros a emprender. Esto distingue una scale up de una startup. Lo tenemos en Endeavor son emprendedores con modelos de negocios innovadores y están en el modo de escalar, en un punto de inflexión en el que necesitan un poco de ayuda y ya están pensando en grande. El país tiene muchas riquezas, no solo el espíritu de emprendimiento, sino también en varias industrias como tecnología. Las fintech son una gran oportunidad, están resolviendo muchos problemas y esto no es exclusivo de Perú sino en todos los mercados emergentes del mundo.

El sector de bebidas y alimentos es también importante y se puede aprovechar mucho la biodiversidad, somos únicos en algunos casos. Tenemos una gran apuesta en restaurantes. Hace unos meses Osaka se sumó a nuestra red, sus emprendedores piensan en grande, ya están en la región y quieren conquistar el mundo, ir a Estados Unidos, Europa, Asia, Nosotros ayudamos con tres líneas de servicio: acceso de talento, acceso de mercado y financiamiento.

- ¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas que están en ese punto de inflexión para escalar?

Uno es talento y Endeavor es muy rico en ese sentido porque tiene una red de 3.000 mentores, hay 80 de Perú que ayudan a formar conceptos positivos y hacen mentorías puntuales. Además, tenemos alianzas con consultoras globales como EY que mandan gratuitamente consultores para apoyar ciertos proyectos y ayudarlos a crecer, puede ser a través de estudios de mercado, eso es acceso de talento. También tenemos alianzas con Harvard u otras universidades de Estados Unidos donde mandamos emprendedores Endeavor a programas exclusivamente diseñados para ayudarlos con emprendimiento, liderazgo e innovación, con este acceso de talento pueden saltar al siguiente nivel.

Otro tema es el financiamiento. Hay mucho dinero en Perú para esas etapas y etapas previas. Perú está viviendo una etapa de llegada de venture capital, de capital exterior, se están formando fondos de capital de riesgo. En octubre pasado tuvimos un evento de Match Making en la Bolsa de Valores de Lima, vinieron fondos de Chile, Colombia, Costa Rica, Miami y también peruanos que estaban buscando inversiones en un rango de US$100.000 a US$5 millones. Queremos cerrar la brecha de acceso de capital con vínculos con fondos internos y externos en Perú. Los inversionistas están impresionados por la calidad de emprendedores peruanos porque están pensando en grande desde el primer día.

- ¿Qué tiene que aprender Perú de otros ecosistemas emprendedores latinoamericanos más consolidados?

Mejorar el acceso de mercado. No se trata de mandar los emprendimientos a las oficinas que tenemos en Chile, Colombia, México u otro país latinoamericano y ayudarles a conectar con la red de mentores y potenciales inversionistas, pero también conocer sus emprendedores Endeavor, que quizás están en el mismo rubro más avanzados, pero también recibimos emprendedores de otros países, justo en el evento de match making vino Taximo que es un emprendimiento colombiano y que están buscando financiamiento y participaron de este evento. Somos una organización global y eso fortalece nuestra red.

- ¿Ves algún emprendimiento con potencial de convertirse en el primer unicornio peruano?

Es una pregunta difícil, en la red global de Endeavor ya contamos con seis unicornios y la mayoría son de América Latina como Globant y Mercado Libre. Yo apuesto por todos, pero la característica que deben tener es estar creciendo en la región y con miras a Estados Unidos.

- ¿Cuánto han invertido con su fondo Endeavor Catalyst?

Tenemos un fondo de US$35 millones. De eso, nosotros invertimos automáticamente 10% en una empresa Endeavor con la condición de que esta haya levantado como mínimo US$5 millones en una ronda de inversión. En Perú nuestra primera inversión fue Xertica, una consultora de transformación digital panlatina que está en varios países.. Esa fue nuestra primera inversión y estamos cerca de hablar de nuestra segunda inversión en Perú. Esperamos que en 2019 se den más.

- ¿Cuántos miembros hay en Endeavor Perú?

Tenemos 35 emprendedores de 20 empresas. Aparte, con fondos de Produce, estamos apoyando a 16 startups de tecnología en nuestro programa Scale Up, eso es un programa local. El año pasado decidimos reclutar emprendimientos de calidad más que cantidad. Ya tenemos una bolsa de 18 emprendimientos y nos enfocamos mucho en que lleguen a otro nivel por sí mismos con conocimiento, acceso a mercado, talento, hacemos alianzas locales, conectándolos a redes no solo de Perú, sino regionales. Estamos muy contentos, tenemos dos nuevos emprendimientos que son Chazqui y Osaka.

- ¿En qué momento las empresas ya caminan solas y se desligan de Endeavor?

Hay un sentido de la salida de Endeavor, y esto se da cuando la empresa es adquirida. Es el caso de de Cinepapaya que la compró Fandango. Ya no necesita nuestro apoyo y lo consideramos que es un caso exitoso. Diloo, por ejemplo, era parte de nuestro programa de Scale Up y recientemente hizo una alianza estratégica con Rappi de Colombia para que esta ingrese al mercado peruano, para mí eso fue un éxito. Siento que se van a dar más de estas alianzas entre nuestros programas scale up y emprendedores Endeavor. Esta es una etapa muy importante en el sistema de emprendimiento, quizás no son unicornios hoy día, pero crecen a tasas altas.

- ¿Cuánto se ha invertido en emprendimientos peruanos este año?

US$650.000 de nuestro fondo propio, ojala que lo dupliquemos el próximo año. A nivel general, en 2017 las startups recibieron US$7 millones de capital semilla. En nuestro evento de Match Making los fondos invitados buscaban inversión por US$37 millones. La pregunta será cuánto capital lograron levantar en un año bajo ese tipo de plataforma de inversionistas que vienen a visitar a empresas locales.