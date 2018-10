Nueva York. Wall Street se desplomaba este viernes debido a los sombríos reportes de ganancias de Amazon y Alphabet, pero un dato que mostró que el crecimiento económico en Estados Unidos se desaceleró menos de lo esperado en el tercer trimestre ofrecía algo de alivio a la Bolsa de Nueva York.

El Nasdaq caía más de 3%, reduciendo drásticamente sus ganancias en el año y avanzando más hacia territorio de corrección. En tanto, el promedio industrial Dow Jones bajaba 2,09% y el referencial S&P descendía 2,4%, poniendo en peligro sus escasas ganancias de 2018.

Amazon.com Inc se desplomaba cerca de 9% después de que incumplió las estimaciones de ventas trimestrales y ofreció un pronóstico para la temporada navideña que decepcionó a los inversores.

Alphabet Inc., la matriz de Google, perdía alrededor de 5% después de que sus ingresos incumplieron las estimaciones de Wall Street, lo que avivó las preocupaciones en torno a grandes inversiones en nuevos negocios, un mayor control regulatorio y una competencia emergente.

Los 11 sectores principales del S&P operaban en números rojos, con el índice de servicios de comunicación sufriendo el mayor impacto con una caída de 2,06%. Las acciones de tecnología, por su parte, perdían un 1,48%.

Las noticias provocaban una liquidación masiva de otros miembros del llamado grupo FAANG de empresas tecnológicas. Tanto Facebook Inc como Netflix Inc caían más de 2%, mientras que Apple Inc perdía un 1,5%.

En el lado positivo, un dato mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos subió a una tasa anualizada de 3,5%, dijo este viernes el Departamento de Comercio en su primera estimación del crecimiento del PIB del tercer trimestre.

A las 1512 GMT, el Dow Jones bajaba 443,79 puntos, o un 1,78%, a 24.540,77 unidades, mientras que el S&P 500 caía 72,61 puntos, o un 2,68%, a 2.632,96 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 249,378 puntos, o un 3,41%, a 7.068,95 unidades.