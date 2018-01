Bogotá. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Ccce, publicó el último estudio de transacciones digitales en Colombia. La gran conclusión que dejó este informe no puedo ser otra: Las ventas no presenciales en el país no paran de crecer.

Por primera vez, en su cuarta versión, el estudio contempla no solo el comportamiento del eComerce, compra de productos y servicios vía internet, sino que también el recaudo, el pago que los colombianos hacen de sus impuestos y servicios públicos, entre otros.

Conforme a lo revelado por este estudio, la cantidad de transacciones registradas durante el primer semestre de 2017, casi 41 millones, reflejó un crecimiento del 20% con relación a las alcanzadas en el segundo semestre de 2016, un poco más de 34 millones.

Esta tendencia de crecimiento no se detiene si se compara el segundo semestre de 2016 con los primeros seis meses del mismo año, el aumento fue del 13%.

“En 2016, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombia representaron $41,3 billones de pesos (US$14.417 millones); comparado con 2015 se refleja un incremento del 26%”, manifiesta el informe.

Ahora bien, si se toma solamente la actividad del e-Comerce se encuentra que su consolidado en todo 2016 fue de 32.7 millones de transacciones que significaron más de $12.8 billones (US$4.468 millones).

Analizando los datos que dejó este estudio, la presidente ejecutiva de la Ccce, Victoria Virviescas, dijo a El Espectador el interesante comportamiento financiero que tienen los colombianos al momento de utilizar los medios digitales para hacer sus compras y pagos.

Mientras que el 70% de los colombianos utiliza su tarjeta débito para hacer pagos relacionados a servicios públicos e impuestos, entre otros, el 98% usa el plástico crediticio para hacer compras, vía digital, relacionadas a viajes, tecnología y transporte, entre otros.

El comportamiento que tuvo el eComerce, comparado con el recaudo en 2016, habla de una similitud en materia de número de transacciones, casi 3.7 millones para la primera y 31.5 para la segunda, pero evidencia una notable diferencia en materia del monto de las transacciones, $12.8 billones (US$4.468 millones) y $28.4 (US$9.914 millones), respectivamente.

Si se miran los productos y servicios más populares en las transacciones digitales, el ranking lo lidera el sector financiero con un 19%, seguido de gobierno con un 13%, tecnología y comunicaciones con un 13% y entretenimiento con un 11%.

Servicios públicos, empresariales, salud, belleza, educación, transporte y vivienda, entre otros, también se suman al listado.

La Ccce afirma que esta última entrega del estudio será complementada con los datos conseguidos en el primer trimestre de 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el país: contra entrega y puntos de recaudo.