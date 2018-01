El Observador de Uruguay. Las ventas al exterior de la industria crecieron 7% en 2017 en relación al año anterior, según el informe de Comercio Exterior de Bienes que divulgó este viernes la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

En el caso de las exportaciones Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), se registró un incremento del 6% en relación al año anterior, como consecuencia de la recuperación de los grupos elaboración de productos lácteos (9%) y preparación e hilatura de fibras textiles, tejeduría de productos textiles (14%), que fueron los sectores más dinámicos en términos interanuales.

Entre las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), se dio un incremento general de U$S113 millones entre enero y diciembre de 2017 (+9%). Uno de los sectores con mayor dinamismo fue el de fabricación de vehículos automotores que se expandió 27% en términos interanuales. Ello se dio como consecuencia de la reactivación del mercado brasileño y, en menor media, el argentino. En la vereda opuesta, la categoría de piezas y accesorios para bienes de capital bajó 20%.

En 2017, 27 empresas representaron el 50% del total de bienes exportados del país sin considerar zonas francas, apenas una más que en 2016. Las diez principales compañías exportadoras de bienes durante 2017 cubrieron el 30% del total, generando U$S 2.355 millones de ingresos por ventas al exterior. El ranking lo encabezó Conaprole (U$S 421 millones), seguida por Eufores (U$S 331 millones) y Cargill Uruguay (U$S 250 millones).

Diciembre cerró con baja de 3%. Las exportaciones industriales en su conjunto ascendieron a U$S 417 millones en diciembre, disminuyendo 3% respecto a igual mes de 2016. Dentro de las MOA, se registró una caída del 6% respecto a diciembre de 2016, situándose en U$S 304 millones, con un descenso de 63% en bebidas malteadas y de malta, y de 7% en la producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.