Panamá prepara medidas de retorsión contra Colombia y una nueva reunión entre los ministros de comercios de ambas naciones para tratar de resolver la disputa comercial por el aumento de aranceles al calzado y los textiles que puso el país sudamericano en el 2012 y que afectó a Panamá.



De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, se envió una carta a la Cancillería panameña con el fin de iniciar un proceso para aplicar la nueva ley de retorsión a Colombia, esto según dijo a ANPanamá se debe a la dilatación del tema.



Para aplicar la medida de retorsión primero se debe hacer ese paso, solicitarlo formalmente a la Cancillería y luego se debe crear una comisión y hacer recomendaciones al Consejo de Gabinete, y después se debe realizar notificaciones diplomáticas.



Los países llevan varios años en al disputa y más de una decena de reuniones incluyendo el más alto nivel.



“Las reuniones avanzan bien. Pero va mucho tiempo” explicó Arosemena a este medio explicando las razones de la decisión que lleva a Panamá a activar las medidas de retorsión, cuya objeción son las medidas aduaneras que puso Colombia a Panamá al bajar los aranceles que causaron la disputa inicial y que son consideradas discriminatorias por Panamá.



El titular de comercio también dijo que se estará reunión con su homóloga colombiana, María Lorena Gutiérrez en la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se llevará acabo a partir del 10 de diciembre en Argentina, pero que será una reunión bilateral.



Para poner un poco de contexto, Colombia promulgó el Decreto 074 del año 2012, que imponía un arancel mixto al calzado y los textiles que afectaron la venta de estos productos desde la zona franca panameña a clientes colombianos. El caso fue llevado a la OMC y fallado en el 2016 a favor de Panamá. Colombia bajó el arancel y lo llevó a los límites que permite el organismo de comercio internacional, sin embargo, impuso medidas aduaneras nuevas que a juicio de Panamá no permiten el desarrollo del comercio entre ambos países.



Los nuevos aranceles, que sí están bajo el parámetro de la OMC, fueron extendidos por dos años el pasado 2 de noviembre, y como expresó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, estos son mucho más altos que los que se tenían al principio de la disputa.



Panamá y Colombia mantienen reuniones técnicas de las cuales poco se conoce detalles de la discusión, estas paralelas al desarrollo del caso en la OMC. Mientras en el organismo en este momento se trata de definir si Colombia cumplió con el fallo al bajar los aranceles o cómo señala Panamá, no cumple en totalidad al imponer nuevas medidas aduaneras, adicional a esto Panamá tiene una demanda por US$210 millones en sanciones que debe ser aprobada por la OMC para posteriormente imponerla a Colombia.



En este camino la participación de Colombia dentro de la Zona Libre de Colón ha disminuido más de un 30%, también se ha detenido la aprobación del Tratado de Libre Comercio entra los países el cual fue negociado y firmado, pero aun falta la aprobación de ambos congresos, pero que por decisión de Panamá esto no se ha llevado acabo, algo que al país canalero también le afecta sí tuviera la intensión de ingresas como miembros a la Alianza del Pacífico.