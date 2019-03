Londres. Los legisladores británicos rechazaron el viernes por tercera vez el acuerdo Brexit que propuso la ministra Theresa May, poniendo una lápida al texto que negoció durante dos años con la Unión Europea, lo que deja la retirada de Gran Bretaña del bloque en un limbo.

La decisión de rechazar una versión simplificada del acuerdo de divorcio de May no deja claro cómo, cuándo o incluso si Reino Unido abandonará la UE, lo que agrava tres años de crisis política por el Brexit con aún más incertidumbre.

Después de una sesión especial del Parlamento, los legisladores votaron 344-286 en contra del Acuerdo de Retiro de la Unión Europea de 585 páginas de May, acordado luego de dos años de difíciles negociaciones con el bloque.

Pocos minutos después de la votación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que los líderes de la UE se reunirían el 10 de abril para discutir la salida de Gran Bretaña del bloque.

La Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, dijo que un Brexit sin un acuerdo el 12 de abril es ahora un escenario probable.

Sin una mayoría clara en el Parlamento para ninguna opción de Brexit, no está claro qué hará ahora May. Las opciones incluyen solicitar a la UE una postergación larga, forzar una elección parlamentaria o una salida "sin acuerdo".

May le había dicho al Parlamento que la votación era la última oportunidad de asegurar que hubiese un Brexit y advirtió que si el acuerdo fracasaba, cualquier demora adicional del después del 12 de abril probablemente sería larga.

"Me temo que estamos llegando a los límites de este proceso en esta Cámara", dijo May al Parlamento después de la derrota. "Esta Cámara ha rechazado que no haya acuerdo, ha rechazado que no haya Brexit y el miércoles rechazó todas las opciones de acuerdo que había en la mesa", sostuvo.

"Las implicaciones de la decisión de la cámara son graves", agregó.

La libra británica, que ha sido impulsada en las últimas semanas por la esperanza de que se evitara un Brexit sin acuerdo, caía un 0,5% tras el rechazo a un mínimo de US$1,2977.

Mientras May trataba de salvar el acuerdo de salida, que ya había sido rechazado dos veces en el Parlamento, miles de personas que se oponen a retrasar el Brexit protestaban en el centro de Londres, una marcha liderada por el destacado partidario de la separación Nigel Farage.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que llegó la hora de acelerar los preparativos para una salida abrupta del Reino Unido de la UE, mientras el primer ministro holandés Mark Rutte dijo que "el riesgo de un Brexit sin un acuerdo es muy real".

Los legisladores, que han tratado de tomar el control del proceso, intentarán ponerse de acuerdo el lunes en un plan alternativo de Brexit que podría contar apoyo mayoritario de todos los partidos en el parlamento, algo en gran medida inaudito en el sistema político británico.