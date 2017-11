La embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente, destacó que los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú han generado un entorno favorable para captar un mayor flujo de inversiones británicas en diferentes sectores, así como para la cooperación y asesorías.

En entrevista en Londres con el diario oficial El Peruano, enfatizó que el objetivo es atraer capitales para el desarrollo de proyectos de infraestructura, entre otros aspectos.

-¿Cómo se encuentran las relaciones bilaterales entre el Perú y el Reino Unido?

-Las relaciones bilaterales siempre han sido muy buenas y datan desde los años 1800. Cultural e históricamente tenemos muchos lazos en común. Económicamente tuvimos una gran actividad, y ahora a raíz de la presencia de compañías mineras inglesas en el Perú también tenemos un intercambio muy potente. El Reino Unido es el segundo inversionista más grande en el Perú después de España, lo cual sorprende a muchos, pero se debe a la presencia de grandes compañías mineras como Rio Tinto, BHP Billiton, Angloamerican.

-¿Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, cuales son las perspectivas?

-Ahora con el Brexit se dan oportunidades muy interesantes de una relación bilateral ya no a través de la Unión Europea, sino directamente con los ingleses. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho en los últimos cuatro años, tanto por el embajador del Reino Unido en el Perú, Anwar Choudhury quien es muy activo, así como por el trabajo de mis predecesores.

He encontrado una relación fértil y activa. Me siento muy honrada de haber sido nominada para este puesto porque hay una oportunidad de incrementar las relaciones bilaterales a nuevos niveles en términos económicos financieros y de inversión; temas que me son naturales y familiares por mi perfil y trayectoria en la banca.

-¿Cómo se debe fortalecer la presencia del Perú en el Reino Unido?

-Tenemos que hacer un esfuerzo de promoción de inversiones y presentación del Perú, nuestro país está en una posición privilegiada pues tenemos los mejores indicadores macroeconómicos y estamos en una fase expansiva.

Además, las perspectivas sobre el crecimiento en los siguientes cuatro y cinco años considera tasas entre 5% y 6%, por lo que vamos a regresar a años de expansión interesantes. Creo que estamos súper posicionados, y no obstante la diferencia de cinco horas entre Lima y Londres, la distancia no es tal. Yo tengo encargos específicos del Presidente de la República y del Canciller.

-En ese sentido ¿dónde va a focalizar su labor?

-Hay muchas áreas, Inglaterra está muy consolidado en el sector servicios, creo que hay mucho por hacer ahí, no solo en servicios financieros, sino también en el área de tecnología donde tienen grandes avances, en investigación científica y transporte e infraestructura.

-¿El interés de los inversionistas ingleses es creciente por el Perú?

-Realmente estamos recibiendo bastante atención, porque tenemos un país que tiene necesidades muy grandes. El otro día tuvimos un cóctel en la residencia diplomática donde estuvieron muchos inversionistas y empresarios tanto del sector financiero como del sector real, también asistieron como 12 miembros del Parlamento Inglés, todos ellos relacionados con el comercio y la inversión. Yo le veo muy buen potencial al incremento de las relaciones bilaterales, Perú ha hecho un muy buen trabajo.

-Lima tiene un gran problema con el transporte público y en Londres funciona como un reloj, ¿Se va a trabajar en ese campo para recibir asesoría británica?

-Es bien interesante que exploremos ese tema, como se sabe estamos haciendo un trabajo bilateral para la realización de los juegos Panamericanos Lima 2019, una empresa inglesa nos está dando la asesoría y nos ha hecho ahorrar con la Villa Olímpica por ejemplo, además de ayudarnos a asegurar que cumpliremos los plazos establecidos.

Si esta experiencia la trasladamos el transporte de Lima y la replicamos con una asesoría profesional independiente que traiga transparencia y mejores prácticas, tendremos buenos resultados. El ministro Bruno Giuffra ha estado muy activo visitando a las autoridades de transporte en Londres. Hay apertura del gobierno inglés a apoyarnos.

Apoyo a promoción de inversiones. La embajadora Susana de la Puente, acompañó a la delegación de empresarios peruanos y ministros de Estado que visitó el Reino Unido como parte de la gira de promoción de las inversiones impulsada por inPerú.

Asimismo, participó en una sesión de la Bolsa de Valores de Londres con el tradicional campanazo, en un evento que cerró esta visita que comenzó en España, específicamente en la ciudad de Madrid.

En esa ocasión destacó las principales fortalezas de la economía peruana.

Se debe tener presente que la gira en Madrid y Londres, logró reuniones con 800 empresarios, quienes conocieron las diferentes oportunidades de inversión en nuestra nación.

Datos

•Entre los principales productos de exportación del Perú al Reino Unido figuran el oro, espárragos, paltas, arándanos, uvas frescas y el café.

•También destacan las mandarinas, mangos, estaño, arvejas, cacao, entre otros.

•Algunos de los principales productos de importación del Reino Unido hacia el Perú son: whisky, vehículos ensamblados, maquinaria para excavaciones, motores diésel, libros, rieles para vías férreas y medicamentos.