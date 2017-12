Ciudad de México. El eventual fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no pone en riesgo los US$300 mil millones de exportaciones mexicanas anuales a Estados Unidos, aseguró al Senado el presidentede México, Enrique Peña Nieto.

Al responder preguntas por su Quinto Informe, dijo que si EE.UU. sale del tratado, México tiene “herramientas confiables” y los negocios serán bajo la Organización Mundial de Comercio. Mónica Flores, de la American Chamber, indicó que la renegociación del acuerdo no evitará que firmas de ese país inviertan US$5.800 millones en México durante 2018.

Exportación a EU no está en riesgo: Peña. El posible término del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos no pondrá en riesgo los US$300 mil millones de exportaciones mexicanas anuales a Estados Unidos; “se debe tener la certidumbre de que estos flujos no están en riesgo”, aseguró al Senado el presidente Enrique Peña Nieto, quien destacó que se tiene “herramientas confiables” para superar ese escenario.

“Si bien existen preocupaciones en los picos arancelarios, éstos sólo representan 15% de las exportaciones totales, adicionalmente 37% de nuestras exportaciones entra libre de arancel a Estados Unidos”, precisó el mandatario federal en las respuestas a las preguntas parlamentarias del Senado sobre el Quinto Informe de Gobierno.

“En caso de que Estados Unidos saliera del TLCAN, el comercio con EE.UU. se llevaría a cabo con base en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, recordó e informó que 44% de exportaciones de México a Estados Unidos ingresan sin utilizar las preferencias arancelarias del TLCAN, así como 51% de las importaciones de México a Estados Unidos; el resto en ambos casos es vía OMC.

Detalló que “bajo el tratamiento de nación más favorecida (NMF), el arancel promedio en EU sería de 3.5%, mientras en México sería de 7%”.

"México tiene herramientas importantes y confiables para gestionar una posible salida de Estados Unidos del TLCAN".

A pregunta de senadores del PAN, el Presidente explicó que “lo cierto es que el TLCAN ha generado profundos vínculos comerciales que hoy son fundamentales para el desarrollo de los sectores manufacturero y agroalimentario entre los tres países, por lo que la modernización del TLCAN es de gran importancia para la economía de toda la región.

“Nos encontramos en un entorno que se ha transformado en los últimos 22 años, por lo que necesitamos llevar al TLCAN a la economía del siglo XXI. En este contexto, la modernización del TLCAN debe reflejar los intereses de las tres naciones, de ahí la importancia de las rondas de negociación”.

Detalló que hasta diciembre, las tres naciones han sostenido cinco rondas de negociación y concluido dos capítulos: uno completamente nuevo, referente a pequeñas y medianas empresas (Pymes), y el de competencia, cuyas disposiciones fueron fortalecidas y modernizadas para reflejar la reciente reforma a la Ley Federal de Competencia Económica en nuestro país.

Además, dijo, se ha logrado un avance sustancial en temas como anticorrupción, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitación comercial, comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio y varios anexos sectoriales.

Les recordó que México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 naciones; por eso, México “tiene herramientas importantes y confiables para gestionar una posible salida de Estados Unidos del TLCAN”.

Detalló que entre esas herramientas están “la profundización y negociación comercial para contar con otros mecanismos de abasto para México, toda vez que hoy nuestra principal fuente de granos, pollo y proteínas cárnicas es Estados Unidos.

“En ese escenario, Brasil y Argentina son importantes proveedores potenciales; por eso ya estamos negociando con ellos, profundizando nuestros Acuerdo de Complementación Económica (ACE)”.

Además está el proceso de “diversificar exportaciones. En este marco se avanza en la modernización de otros tratados, como el TLCUEM (con la Unión Europea), donde ya se concluyeron cinco rondas de negociación; ACE 53 (Acuerdos de Complementación Económica) con Brasil, donde van ocho rondas; ACE 6 con Argentina, con cuatro rondas, o el TPP 1, para fortalecer la política comercial y la importancia estratégica de diversificar relaciones económicas en los mercados más importantes”, garantizó.

Confían en que cerrarán con éxito las rondas. El senador Ricardo Urzúa Rivera, integrante del equipo de acompañamiento de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), confió en que la sexta y séptima rondas concluirán exitosamente para el país en febrero o marzo, para así protegerlo del tema político electoral.

Aclaró que hay una pausa del gobierno de EE.UU. por la aprobación de una nueva reforma fiscal y su gobierno pretende atraer inversiones que se han fugado de ese país.

“Le auguro un muy buen futuro a las dos últimas rondas del TLCAN, y espero que en febrero o marzo estén concluyendo y que sean en beneficio de los mexicanos y de los ciudadanos, también de Canadá y Estados Unidos”.

Hasta el momento, recalcó, hay avances benéficos para México. “No hemos sido agachones, hemos estado a la altura. Aseguró que en el tema agropecuario y agroindustrial también se han logrado grandes avances.