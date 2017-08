El volumen de las exportaciones totales aumentó 31,5% en junio de este año, respecto a similar mes del 2016, y sumó 12 meses de crecimiento continuo, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado se explica por las mayores exportaciones de productos tradicionales (33,6%) y no tradicionales (25,1%), indicó el Informe Técnico Evolución de las Exportaciones e Importaciones, elaborado con información proporcionada por la Sunat.

Los principales países de destino de las exportaciones peruanas fueron China con 31,9%, Estados Unidos (9,9%), Corea del Sur (7,6%), Brasil (7,4%), España (5%) e India (4,2%).

Por otro lado, en el primer semestre del año 2017, el volumen total exportado aumentó en 18% por los mayores envíos de productos tradicionales de los sectores pesquero (108%), petróleo y gas natural (49,6%), agrícola (15,4%) y minero (12,2%). También se incrementaron los embarques de productos no tradicionales de los sectores agropecuario (9,7%), pesquero (90,9%), metalmecánico (4,7%) y siderometalúrgico (1,8%).

Envíos tradicionales . El INEI indicó que el volumen exportado de productos tradicionales creció en 33,6%, en junio de 2017, al compararlo con similar mes del año anterior, impulsado por los mayores envíos de los sectores pesquero (662,2%), agrícola (31%), minero (24%) y petróleo y gas natural (31.9%). Entre los productos que presentaron mayor demanda figuraron cobre (41.2%), derivados de petróleo (13%), zinc (41.4%), harina de pescado (892,6%), gas natural (68.5%), café (38.6%), hierro (56.2%), petróleo crudo (143.7%) y aceite de pescado (104.7%). Mientras que disminuyó oro (-10.9%), plomo (-11.9%), estaño (-16.1%) y plata refinada (-21,7%).

Exportaciones no tradicionales . El volumen de exportación real de productos no tradicionales creció en 25.1% en junio de este año, al compararlo con igual mes del 2016, por el aumento en los envíos del sector agropecuario (14.7%), pesquero (176.4%), metalmecánico (2.1%), minería no metálica (24,9%) y textil (1%). En tanto que disminuyeron las exportaciones de los sectores químico (-2.7%) y siderometalúrgico (-8%).

Destacaron los envíos de paltas (21,9%), plátano (16,2%), paprika (30,1%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (21.6%), nueces del Brasil (54,7%), polos de algodón (10%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama (124,8%) y camisas de fibra acrílica (128,5%), además de calamar, jibia y pota (462,9%).