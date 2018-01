Caracas. El superintendente de los Criptoactivos y Actividades Conexas, Carlos Vargas, señaló este martes la adquisición de petros se realizará en una primera etapa a través de subastas dirigidas por el Estado tanto en criptomonedas como en divisas.

La criptomoneda venezolana se podrá adquirir posteriormente en en bolívares, por medio de mercados secundarios como las casas de cambio, explicó Vargas en entrevista a Venezolana de Televisión.

Tras la culminación del período de inscripción en el Registro de Mineros de Criptomonedas, plataforma implementada por el Observatorio Nacional del Blockchain, el superintendente de la Criptomoneda informó que tienen previsto realizar nuevos procesos con el fin de legalizar la actividad en el país, reseñó AVN.

Vargas informó que esta semana inició el proceso de sistematización de las personas que participaron en el primer registro culminado el pasado domingo y que tuvo como propósito precisar el número de mineros que existen en el país y los equipos que poseen para el ejercicio de esta actividad no regulada, que actualmente genera entre US$80 millones y US$100 millones mensuales.

Indicó que será necesaria la aprobación de un marco legal que regule la actividad en el país, lo cual, a su juicio, generará confianza al establecerse como una actividad lícita.

Vargas destacó que la meta es que esta nueva moneda sea de uso interno para transacciones de bienes y servicios en el país. “Todos los algoritmos que se utilizarán para la criptomoneda venezolana serán los mejores”, apuntó.

Igualmente, explicó que la criptomoneda petro no va a ser minada, lo cual no significa que no puedan minarse otras criptomonedas.

Reiteró, asimismo, que la criptomoneda creada por el Estado venezolano, el petro, está respaldada por 5.342 millones de barriles de crudo del campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que representa más de US$300.000 millones al precio vigente en el mercado.