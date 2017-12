Ciudad de México. En México, si bien se han cumplido las metas de recaudación tributaria, aún se debe transitar a un esquema tributario que sea más justo y equitativo, refirieron expertos en el tema.

“Tenemos que cambiar a un sistema fiscal más justo, porque el actual no lo es. Debe ser proporcional y equitativo. Todos deben contribuir según sus capacidades, pero ahorita lo que ha sucedido es que en realidad la visión y el enfoque que se tiene es: recaudar más, mas no a que sea una recaudación más justa”, aseveró Alejandro Barrera Fernández, integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México.

Agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debería cambiar su visión y no ver a los contribuyentes como defraudadores, sino como clientes, además de buscar que se haga cumplir la ley, sin favoritismos.

“(Recaudar más) no debería ser la meta del SAT, sino más bien hacer su trabajo, que la ley sea correcta. ¿Cómo podemos hacer un sistema fiscal más justo? Haciendo que las autoridades cambien su visión, éstas deben ver a los contribuyentes no como defraudadores, sino como sus clientes”, explicó.

En esto coincidió Manuel Toledo, socio de Impuestos y Servicios Legales en Andersen Tax & Legal México, quien además destacó que se debe seguir en la búsqueda de una sana convivencia en la relación entre el SAT y los contribuyentes.

"Es difícil y complicado cumplir con las obligaciones fiscales, sobre todo para las pymes. Tenemos que transitar hacia un sistema más fácil". Alejandro Barrera.

“Para revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales, todo el equipo con el que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde se incluye al SAT, se debe manejar de tal forma que el contribuyente sienta que se le está apoyando, no que se le está considerando como un evasor de impuestos”, acotó.

En su momento, Carlos Cárdenas, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que el gobierno sólo exprime a 40% de los participantes que están dentro de la economía, es decir, 60% de ellos está dentro de la economía informal y no paga impuestos.

Además, Alejandro Barrera refirió que el sistema que juzga la parte fiscal está muy desviado a favor de las autoridades fiscales, lo que muchas veces crea incertidumbre para aquellos inversionistas que llegan a México y no están seguros de qué tanto defienden las autoridades sus derechos como contribuyentes.

“La mayor parte de los juzgadores en materia fiscal son exfuncionarios del SAT, entonces desde ahí ya existe un cuestionamiento acerca de su objetividad en su quehacer profesional. Le debemos dar seguridad al inversionista de que se cumplen las leyes de manera adecuada en nuestro país”.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2018, el SAT tiene la meta de recaudar 2.9 billones de pesos (US$146.694 millones), 3.2% más, en términos reales, respecto a lo estimado de este año, que es de 2.7 billones de pesos (US$136.578 millones).

Agregó que otras de las cosas que el gobierno mexicano debe cambiar es la complejidad que actualmente viven las empresas y las personas físicas al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Nuestro sistema ha tratado de transitar hacia uno más sencillo, sin embargo, sigue siendo complejo, es difícil y complicado cumplir con las obligaciones fiscales, sobre todo para las pymes. Tenemos que transitar hacia un sistema más fácil.

Debe existir equilibrio entre gasto y recaudación. Por otro lado, Alejandro Barrera precisó que es importante revisar y estar al pendiente del equilibrio entre el gasto y la recaudación tributaria, ya que en el 2014 el gasto que tenía México era de 19.5% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la recaudación era de 14.7% respecto al PIB, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“México siempre ha sido de los países que recauda menos en relación con el PIB. Los ingresos fiscales siempre van a ser más altos donde el PIB per cápita sea mayor. Entonces, en México es tan natural que los ingresos tributarios no sean tan altos porque no tenemos de los ingresos per cápita más grandes. No es porque la gente esté defraudando, sino que no tiene tanto dinero como en otros lados”, explicó.

De acuerdo con la última actualización de la OCDE, los ingresos tributarios en México representan 17.4% del PIB, lo cual la coloca como la nación con la menor proporción del PIB frente a otros países miembros de la organización y otros países no miembros, como Argentina y Sudáfrica.

“Las tasas de recaudación como porcentaje del PIB de los países están estrechamente asociadas con sus niveles de gasto público. Como es de esperarse, los países con una alta tasa de ingresos como porción del PIB tienden a ser los que también reportan altos niveles de gasto del gobierno como porcentaje del PIB”, explicó la OCDE en el reporte.

Los ingresos fiscales, precisó la OCDE, como proporción del PIB tienden a ser más altos en los países con mayor PIB per cápita. En el caso de México, su bajo PIB per cápita es otro de los factores por los cuales los ingresos tributarios son bajos.