Caracas. Asesores del Gobierno de Venezuela están recomendando vender los primeros petros, la nueva moneda digital del gobierno socialista, en una emisión privada y con un descuento de hasta un 60% del valor fijado por el presidente Nicolás Maduro, según un documento visto por Reuters.

En diciembre, el mandatario anunció la llegada del petro en un intento de sacar provecho al éxito de criptomonedas como el bitcoin para aliviar una crisis que ha hundido el valor del bolívar frente al dólar, en medio de una inflación descontrolada de cuatro dígitos.

"El centro de la política financiera será la consolidación del petro", dijo Maduro el lunes en su mensaje anual al país.

El presidente adelantó que el petro será respaldado por las vastas reservas de petróleo de Venezuela y cada unidad se venderá al precio de un barril de crudo local, que la semana pasada promedió US$60,4, por lo que toda la emisión de 100 millones representaría unos US$6.000 millones.

Asesores gubernamentales de alto rango han discutido esta propuesta, según una fuente familiarizada con la situación. No obstante, no quedó inmediatamente claro si las recomendaciones serían aceptadas.

Pero la recomendación de un grupo especialista en criptomonedas que se conformó para asesorar al Gobierno es abrir una preventa privada por unos US$2.300 millones antes de la emisión pública de petros, y empezar por ofrecerlos con un 60% de descuento.

La propuesta de VIBE -como se denominó al grupo asesor- revela que la valoración de Maduro de la nueva criptomoneda deberá enfrentar un significativo escepticismo.

El petro nace en momentos en que la nación petrolera está tratando de incrementar sus ingresos en divisas en medio de una severa crisis económica y alejada de los mercados financieros por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Además, el Congreso venezolano controlado por la oposición declaró nula la emisión de la nueva moneda y aseveró que no reconocerá los compromisos a futuro que genere, porque según la Constitución cualquier obligación que use como garantía las reservas de petróleo debe contar con su aval.

Las sanciones financieras que aplica la administración de Donald Trump impiden que ciudadanos estadounidenses adquieran nueva deuda venezolana. Además, el Departamento del Tesoro advirtió el martes a los inversores estadounidenses que deben ser precavidos con la nueva criptomoneda.

"El futuro de la humanidad". En preventas privadas, el documento de VIBE recomienda vender a partir de mediados de febrero un 38,4% de todos los petros que entrarán en circulación. El porcentaje representaría un valor nominal de alrededor de US$2.300 millones.

Otro 44%, con un valor nominal de US$2.700 millones, se ofrecería al público un mes después. El resto quedaría en manos del Gobierno y el VIBE.

Asesores gubernamentales de alto rango han discutido esta propuesta, según una fuente familiarizada con la situación. No obstante, no quedó inmediatamente claro si las recomendaciones serían aceptadas, y el Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro aseguró que el petro será fundamental en su estrategia financiera de este año. "Esta criptomoneda es el futuro de la humanidad. Venezuela ha entrado en el futuro", aseguró el lunes.

Sin embargo, su equipo no ha dado muchos detalles de cómo será el funcionamiento de la nueva moneda digital. El documento sugiere que el Gobierno aceptará pagos de impuestos en petros, y que la petrolera estatal PDVSA incorporará esa criptomoneda en sus relaciones con compañías extranjeras.

Maduro adelantó que la emisión se realizará a través de intercambios virtuales y será posible transar petros por otras criptomonedas, sin ofrecer más datos del mecanismo. También se podrán comprar petros con bolívares, dijo un asesor, que prefirió mantener en reserva su nombre.

La moneda digital venezolana será "preminada", lo que significa que, a diferencia de bitcoin, por ejemplo, no se podrán crear nuevas fichas ("tokens"), explicó el documento. Este es el caso de otra popular criptomoneda llamada ripple.

Los asesores sugieren que el petro sea una ficha en la red de Ethereum, ampliamente utilizada y respetada por la comunidad de criptomonedas. Su moneda nativa es el ether, cuya capitalización de mercado es la segunda después del bitcoin.