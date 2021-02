Por primera vez, la mañana de este martes el Bitcoin pasó la barrera de los US$ 50.000 y extendió su acelerado 'rally' generado por la entrada de nuevos inversores a la criptomoneda.

La primera y más famosa moneda digital llegó a US$ 50.665 previamente en la jornada y ha ganado casi 70% sólo en los dos primeros meses del año, en buena parte después de que el fabricante de autos eléctricos Tesla dijo que compraría US$ 1.500 millones en Bitcóin y que aceptaría la divisa como pago por sus autos.

La decisión de Tesla ha sido la más reciente de una serie de fuertes inversiones que sacaron al Bitcóin de los márgenes de las finanzas para situarlas en las hojas de balance de empresas y en escritorios de operaciones de Wall Street, ya que firmas y operadores han comenzado a demandar criptomonedas.

"El Bitcóin ha estando en un rango establecido en los últimos cuatro o cinco días, lo que sugiere que hay un momento de consolidación o de estancamiento", dijo Justin d'Anethan, gestor de activos de mercados digitales de la compañía Diginex en Hong Kong.

El bitcóin superó su record cotizando alrededor de los US$ 50.600 la mañana de este martes mientras que, Ethereum, la segundo criptomoneda más importante, con más de US$ 20.000 millones de capitalización, estuvo muy cerca de su máximo histórico de US$ 1.879 la semana pasada.

Recientemente PayPal comenzó a ofrecer a sus clientes usar Bitcóin entre sus comercios asociados y Mastercard se prepara para seguirle.