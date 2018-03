Bolsa de Valores de Lima advierte que nueva petición de vacancia presidencial afectaría inversiones de corto plazo

“Otra vez se vuelve a presentar el pedido de vacancia, pero no se sabe si llegará a tener efecto. Ello en la medida que el grupo político más grande, Fuerza Popular, no brinde señales de hacia dónde va a ir no se tiene claro el panorama”, dijo.

El presidente de la BVL, Marco Antonio Zaldívar, dijo que el nuevo intento por destituir al presidente del Perú "evidentemente" afectará los planes de un día para otro, aunque las expectativas de rendimiento en las inversiones de largo plazo, se mantienen.

08 de Marzo de 2018, 16:47