Reuters. La Reserva Federal elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, como se esperaba, pero mantuvo sin cambios su pronóstico de alzas de los tipos para los próximos años, pese a que los funcionarios del banco anticiparon un crecimiento más sólido de la economía en el corto plazo.

La decisión, en la última reunión del 2017 del Comité de la Fed y tras una serie de datos económicos relativamente alentadores, representó una victoria para un banco central que ha prometido continuar con un endurecimiento gradual de la política monetaria.

A continuación, comentarios de analistas sobre la decisión:

Kate Warne, estratega de inversiones de Edward Jones, St. Louis: "Tuvimos un lenguaje que indicó que la inflación es menor de la que esperaban y que no van a moverse mientras la inflación siga baja. Es por eso que se está viendo una reacción levemente positiva del mercado de acciones".

"Por lo tanto, no es una gran sorpresa, pero es un cambio en la dirección respecto de que la Fed va a continuar observando los datos y si no ve una inflación mayor podría aplicar menos aumentos de las tasas en 2018".

"Fue levemente más cauta y el hecho de que hubo dos disidentes también es algo más cauto. Muestra que al menos algunos miembros de la Fed no ven ninguna razón para seguir subiendo las tasas en un clima en que la economía está creciendo con más solidez, pero concretamente no está sobrecalentada y en la que la inflación no se ha convertido en un problema y no parece que vaya a serlo".

Peter Tuz, Presidente de Chase Investment Counsel, Charlottesville, Virginia: "No debería cambiar lo que la gente está anticipando sobre el año próximo, tres o cuatro subidas más de tasas".

"La parte de la inflación de la ecuación está casi al nivel que les gustaría ver antes de subir las tasas, pero supongo que hay suficiente confianza en la economía para seguir adelante, hacerlo y ver qué pasa en los próximos tres meses".

"La economía parece estar expandiéndose lo suficiente para garantizar esto, pero no a un ritmo increíblemente robusto como para sugerir que habrá una serie más rápida de alzas de tasas más adelante. Hay una continuidad de la aproximación muy medida instituida por Janet Yellen e imagino que el nuevo (presidente) continuará con la misma tendencia siempre que los datos sean similares más adelante".

Mark Grant, Director Gerente y Estratega de activos fijos en Hilltop Securities, Fort Lauderdale, Florida: "Los dos disidentes fueron la noticia destacada. Parece haber una creciente reticencia a subir las tasas. Imagino que el Tesoro visitará la Fed en algún momento porque tasas de interés más altas no ayudan al crecimiento de la economía. Espero que el nuevo presidente (del banco central), el señor (Jerome) Powell, tenga una visión más benévola que la señora (Janet) Yellen".