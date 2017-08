El crecimiento del Producto Interno Bruto nacional llegaría a 4% en el cuarto trimestre del presente año y el 2018 será mejor, debido a un positivo entorno internacional, manifestó el director del Banco Central de Reserva (BCR), Elmer Cuba.

En entrevista con el Diario Oficial El Peruano, Cuba señaló que los retos son mantener una alta tasa de la economía peruana en los trimestres siguientes y aumentar la inversión privada.

-¿Cuál es la perspectiva de la economía para el segundo semestre?

-A partir de julio, se puede esperar un punto de inflexión, un cambio en la velocidad y tener mejores meses poco a poco. Será un poco lento, pero ya estamos saliendo adelante. El cuarto trimestre debería ser el mejor del año, con un crecimiento superior al 3,5%, posiblemente 4%, entre octubre y diciembre.

-¿Cómo ve el panorama para el próximo año?

-El 2018 tendría que ser un buen año, mucho mejor que 2017 y 2016. ¿Cuáles son los fundamentos para ello? Un mejor contexto internacional, la economía china se mantiene fuerte, Estados Unidos está creciendo y los precios de las materias primas están nuevamente altos. En segundo lugar, el próximo año se presentará sin efecto de El Niño Costero y Lava Jato. Debemos esperar un mejor 2018. No tengo duda que así será.

Inversión pública

-¿Influenciará una mayor inversión pública?

-La inversión pública es la cuarta parte de la inversión privada y el gasto público corriente en bienes y servicios es la décima parte del consumo de las familias. No hay manera de que a esta economía le vaya bien solo por el lado público. Este puede ser el acicate, el impulso, pero no puede sostener una recuperación mucho tiempo y menos con las cuentas fiscales un poco débiles. Debemos esperar que las familias vuelvan a gastar, pero básicamente es la inversión privada la que jalará para crear nuevos empleos.

-¿Nuestro marco macroeconómico nos da los fundamentos para impulsar el crecimiento?

-El esquema puramente macroeconómico es una condición necesaria para el crecimiento, pero no es suficiente. De hecho, tenemos estabilidad macroeconómica. En los rankings mundiales de riesgo soberano, de riesgo país, por ejemplo, el Perú se encuentra muy bien catalogado. Es el país con menos riesgo en la región junto con Chile, pero no basta eso. En lo que respecta a la inflación, que es bastante baja, estamos al mismo nivel de cualquier país del mundo en esa misma condición, pero no es suficiente. Los temas en donde debemos profundizar más se han ido a otro lado, como reducir la deficiencia del Estado y aumentar los niveles de productividad.