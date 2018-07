Dow Jones y S&P 500 cierran su mejor jornada en más de un mes

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co y Citigroup Inc tienen programado informar de sus resultados el viernes, iniciando la parte más importante de la temporada de ganancias del segundo trimestre.

El índice de bancos S&P subió un 2,7%, su mayor ganancia porcentual diaria desde el 26 de marzo. El índice financiero del S&P 500. avanzó un 2,3%.

09 de Julio de 2018, 17:39