El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, se retractó de sus dichos respecto a una presunta manipulación del ranking Doing Business, con la que se habría perjudicado al gobierno de Michelle Bachelet, en favor de Sebastián Piñera.

La declaración del especialista ocurrió a sólo horas que el Banco Mundial, a través de su consejera delegada, Kristalina Georgieva, desacreditara la declaración que entregó al Wall Street Journal, a través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

A través de una entrada en su blog, Romer sostuvo que “hice comentarios acerca del reporte Doing Business que dieron la impresión de que yo sospechaba de manipulación política o parcialidad”.

A ello agregó que “eso no fue lo que yo quise decir o lo que pensé que dije. Yo no he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el reporte Doing Business, o en cualquier otro reporte del Banco (Mundial)”.

El economista profundizó en su arrepentiemiento, precisando que su intención fue enfatizar que “algo que muchos de nosotros en el Banco creemos: que podríamos hacer un mejor trabajo al explicar lo que significan nuestros números”.

El economista profundizó en su arrepentiemiento, precisando que su intención fue enfatizar que “algo que muchos de nosotros en el Banco creemos: que podríamos hacer un mejor trabajo al explicar lo que significan nuestros números”.

Romer agregó que la metodología del estudio fue modificada por sólidas razones. “Estos cambios fueron cuidadosamente considerados. Pero cuando los implantamos, podríamos haber explicado más claramente, por qué, por ejemplo, Chile cayó en el ranking”.

“Ya hemos hecho que Doing Business 2018 sea más fácil de entender al apegarnos a los métodos de 2017. Para ser más transparentes, también publicamos datos más subyacentes y más detalles detrás de los cálculos”, puntualizó el economista.

Paul Romer finalizó la entrada precisando que “habrá, por su puesto, espacio para explicarnos más claramente. Lamento que en mi intento por promover la claridad, yo no haya sido claro”.