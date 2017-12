Los trece contratos de preventa petrolera firmados por Petroecuador con China y Tailandia establecen intereses por el dinero recibido como prepago. La tasa más baja es del 6% y la más alta ha superado el 8%, pues se calcula del 6,97% más la tasa libor.

Tres especialistas coinciden en que ese valor resulta demasiado alto si se toma en cuenta que esas operaciones funcionan como un crédito garantizado con petróleo.

El analista Pablo Lucio Paredes señala que esas tasas elevadas se pudieron establecer debido a la urgencia económica que atravesaba el Ecuador, luego de que los prestamistas internacionales le cerraran las puertas en el 2009, pues el Gobierno perdió credibilidad al anunciar que no podía pagar sus bonos. “China sabía que no teníamos otras alternativas y además temía que algún rato el Ecuador no le pagara”, dice.

Un análisis del exvicepresidente de la República Alberto Dahik subraya que otros créditos garantizados con oro ecuatoriano obtuvieron una tasa del 1,44%. Por eso, señala, es incomprensible que las tasas de las preventas petroleras sean tan altas, pues se equiparan a las de los bonos, que no cuentan con garantía.

Para la especialista Margarita Andrade, el Gobierno pudo disponer del petróleo comprometido en las preventas debido a los cambios introducidos en la Ley de Hidrocarburos en 2010. Antes de esa reforma, el Gobierno debía compartir el crudo extraído con las petroleras privadas. Desde la enmienda, el Estado paga los servicios a las petroleras y se queda con todo el crudo.

Con respecto al interés, indica: “Son unas tasas absolutamente inapropiadas... Hipotecaron el futuro del país”.