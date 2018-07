Ex ministro de Chávez dice que Maduro se niega a reconocer la hiperinflación en Venezuela

"Es un absurdo no reconocerla", dijo el ex ministro este jueves por la noche desde su casa en la calurosa Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, que además de vivir la voraz inflación y escasez de alimentos, sufre por apagones diarios.

A horas de que el partido gobernante se reúna para discutir y proponer medidas económicas para el segundo mandato de Maduro, Rodrigo Cabeza, dice que no habrá debate y "no pasará nada que no sea el respaldo de lo que dice el presidente".

27 de Julio de 2018, 17:00