El economista y ex titular del Banco Central (BCRA) Mario Blejer consideró que la autoridad monetaria "está para moderar los cambios (en la cotización del dólar) y no para evitarlos" e indicó que el ente debe "dar la certeza de que no va a dejar que se atrase" la divisa ni que tenga "saltos violentos que afecten las decisiones económicas".

El ex responsable de la autoridad monetaria, en funciones durante el primer semestre de 2002, indicó que el movimiento en el tipo de cambio se produjo por el encarecimiento del dólar y una devaluación respecto de hace unos meses y "es la dirección correcta porque, desde el punto de vista comercial, la competitividad argentina depende del dólar".

"Desde el punto de vista de los ahorros de la gente, quizá está en la dirección contraria, pero lo cierto es que estaba retrasado y la dirección es correcta; lo que está tratando el BCRA es evitar que haya un salto violento del dólar pero al mismo tiempo no frenarlo en una tasa fija como se hizo en la convertibilidad, entonces tiene que hacer malabares", agregó el economista en diálogo con radio La Red.