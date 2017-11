El nuevo gobernador del Banco México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo que la inflación podría no bajar de acuerdo a lo pronosticado, debido a recientes y futuros choques. Explicó que la junta de gobierno debería enfocarse en información más reciente para tomar sus decisiones.

Díaz de León, nombrado este martes 28 de noviembre como remplazo de Agustín Carstens, dijo en una entrevista, que el principal reto del banco es reencauzar la inflación a su objetivo del 3% tras tocar un pico por arriba del 6% este año.

La inflación se aceleró inesperadamente en la primera quincena de noviembre luego de retroceder desde el máximo en 16 años que anotó en agosto en una tasa interanual, y el peso cedió con fuerza en octubre por el temor a que Estados Unidos pueda abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En los últimos meses hemos sido muy claros al destacar que hemos estado enfrentando los choques a los que me he referido y todavía no estamos libres de potenciales choques adicionales", dijo Díaz de León.

El funcionario hizo hincapié en que debe considerarse la información más reciente disponible antes de la próxima decisión de política monetaria. "No podemos asumir que la trayectoria de desinflación irá necesariamente como se esperaba", agregó.

El banco central tendrá su próxima reunión de política monetaria el 14 de diciembre, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie si subirá las tasas de interés en ese país.

Algunos economistas privados pronostican un alza de la tasa de interés de referencia en México del 7% actual después de varios meses sin cambios y debido al alza sostenida de los precios en el país.

Los rendimientos de los swaps de tasas de interés apuntan a nuevas alzas en las tasas a principios del próximo año.

Díaz de León reafirmó que el banco central tiene como mandato claro combatir la inflación, desestimando las preocupaciones de algunos economistas de que el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda podría estar más preocupado por fomentar unas mayores tasas de crecimiento.

El funcionario dijo que la junta estaba unida en la necesidad de permanecer alerta frente a los riesgos inflacionarios.

Entonces, claramente, el mensaje de prudencia y de ser muy cautelosos en cuanto a cuál es la perspectiva de la inflación va a ser una de las principales cosas que todos compartimos, en términos de uno de los desafíos que se avecinan", agregó Díaz de León.

El banco central tendrá su próxima reunión de política monetaria en diciembre y algunos economistas privados pronostican un alza en la tasa de referencia, actualmente en el 7%.