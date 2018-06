Buenos Aires. Las pérdidas en la facturación del sector comercial por el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) fueron de 9.745 millones de pesos (US$360 millones), estimó este lunes la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad agregó en un comunicado que "la pérdida es muy fuerte dada la situación delicada del comercio Pyme".

Para la CAME, "las medidas de fuerza que paralizan económicamente al país no ayudan a salir de la crítica situación en la cual se encuentra Argentina".

"Al contrario, la agravan porque perjudican, sobre todo, al pequeño empresario, que es la fuente de ingresos principal de miles de familias y genera el 60% del empleo", enfatizó.

Un comunicado del ministerio de Transporte de la Nación indicó además que en los aeropuertos Jorge Newbery, de Buenos Aires, y Ministro Pistarini, de Ezeiza, se cancelaron y reprogramaron 594 vuelos.

Según la entidad, 75,1% de los comercios del país se mantuvieron abiertos, pero con volúmenes de ventas bajos: se estima que cayeron 50% en relación a un lunes común.

Más temprano el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la huelga le costaría a los argentinos 29.000 millones de pesos (US$1.073 millones).

El presidente Mauricio Macri rechazó la protesta afirmando que "los paros no contribuyen a nada, no suman". "No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos", añadió.

Suspendidos más de 500 vuelos. La huelga nacional por 24 horas convocada por la CGT interrumpió los servicios de todos los aeropuertos del país, salvo el de la localidad bonaerense de El Palomar, que se mantuvo operativo.

En el aeropuerto de El Palomar hubo 9 vuelos, de la aerolínea de bajo costo Flybondi, cuyo primer servicio del día salió de Córdoba a las 06:10.

*Con información de Télam.