Buenos Aires.- La bolsa argentina cerró con fuertes alzas el martes, con lo que recortó importantes pérdidas de la sesión previa, en tanto que el peso cayó frente al dólar en una plaza atenta al resultado de una enorme licitación de letras ‘Lebac’ del Banco Central (BCRA).

“Se espera que las tasas se ubiquen en línea con el mercado secundario. La tasa de la Lebac con vencimiento en junio ayer (lunes) cerró en 53%”, estimó la consultora Delphos Investment, respecto del 40% que convalidó el BCRA en su última licitación.

La plaza financiera permanece cauta ante turbulencias cambiarias recientes que derivaron en cambios en la conducción de la autoridad monetaria y en el gabinete de ministros y nuevas medidas para calmar al mercado, entre ellas una subasta diaria de dólares y un aumento en los encajes bancarios.

“La volatilidad y la incertidumbre continúan constituyendo factores predominantes en el mercado local, es por eso que mantenemos una postura defensiva ante las fluctuaciones presentes en el mercado cambiario y el los títulos argentinos y recomendamos un mayor posicionamiento en moneda dólar”, dijo Balanz Capital en un informe.

La bolsa de Argentina se disparó un 5,11%, a un cierre provisorio de 29.069,27 unidades, por compras de oportunidad luego de bajar un 8,3% del lunes, que había sido la peor caída bursátil desde diciembre del 2014.

* El peso argentino cayó un 0,36%, a 27,75/27,80 por dólar, luego de haber ganado un 2,71% el lunes y tras marcar un piso histórico intradiario de 28,5 unidades el viernes.

* El banco central dijo que declaró desierta una licitación de dólares que realizó este martes tras el cierre de la sesión.

* “La licitación del Banco Central, que es lo que el mercado esperaba para comprar y no tener que pagar precios de mercado en suba (por dólares), quedó desierta. El ente monetario no convalidó (esos) precios y no vendió nada”, dijo Fernando Izzo, analista de ABC Cambios.

* La moneda local en la franja marginal finalizó con baja del 0,71%, a 28,25/28,35 por dólar, en una plaza con escasos negocios relevantes, según cambistas.

* La bolsa de Argentina se disparó un 5,11%, a un cierre provisorio de 29.069,27 unidades, por compras de oportunidad luego de bajar un 8,3% del lunes, que había sido la peor caída bursátil desde diciembre del 2014.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local promediaron una mejora del 0,1%, con un riesgo país argentino que caía 4 unidades, a 563 puntos básicos.

* La tasa interbancaria cerró con baja de 600 puntos básicos, a 42 por ciento anual promedio, luego de rondar niveles del 55 por ciento el viernes.

* Los mercados financieros argentinos, que estarán cerrados el miércoles por un feriado, aguardan la decisión que tomará ese día el gestor de índices MSCI de incorporar o no al país a su referente de mercados emergentes y el anuncio del directorio del FMI, que debería oficializar el acuerdo que cerró con Argentina.