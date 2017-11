Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre paraísos fiscales, conocida como "Paradise Papers", reveló que hay vínculos comerciales entre miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia.

Unos 400 reporteros han rastreado 13.4 millones de documentos secretos y descubierto técnicas de evasión de impuestos usadas por los políticos ricos y de alto rango, informaron medios alemanes el domingo.

De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de una naviera con relaciones comerciales con un empresario ruso que fue objeto de sanciones por parte de Washington y con el yerno del presidente Vladimir Putin.

Pese a haber vendido otras participaciones antes de unirse a la Administración Trump, Ross mantuvo sus acciones en la naviera Navigator, apuntó The New York Times.

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones distintas que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Figuras públicas relacionadas. Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información publicada por el ICIJ, estarían la reina Isabel II de Inglaterra; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Estado Comercio de EE.UU., Wilbur Ross; y el ex canciller alemán Gerhard Schröder. También los cantantes Bono (U2) y Madonna.

Santos, salpicado por el escándalo. En la investigación, Santos es mencionado como director de dos sociedades "offshore", como se denomina a las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.

Según la información dada a conocer este domingo, las empresas relacionadas con el mandatario colombiano están afincadas en Barbados, considerado un refugio fiscal en el Caribe. En Nova Holding Company, Santos figura como director en el 2000, año en el que se desempeñaba como ministro de Hacienda durante el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El informe también señala que en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, Santos aparece como director, un cargo que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

Según la investigación, Santos ha asegurado que se unió a la compañía Global Tuition por sus fines educativos y con el objetivo de ayudar a financiar los estudios a las familias menos favorecidas. Además, ha precisado que nunca invirtió en la empresa ni tampoco fue accionista.

Investigación vincula a ministro argentino de Finanzas y ministros brasileños de Hacienda y Agricultura. Asimismo, el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, se encuentra entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales. Caputo fue el administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami, Noctua Partners LLC, con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos territorios caracterizados por la opacidad financiera y las ventajas fiscales, de acuerdo con esta nueva filtración.

"Yo era solo un asesor financiero. Siempre fui 'manager', nunca me ocupé de lo societario", dijo el ministro al diario "La Nación", y añadió que cree que, en las empresas en las que trabajó, "todo fue totalmente en blanco y legal".

Del mismo modo, los ministros brasileños Henrique Meirelles, de Hacienda, y Blairo Maggi, de Agricultura, están entre las decenas de líderes mundiales vinculados a sociedades en paraísos fiscales. Meirelles, uno de los nombres más influyentes dentro del Gobierno del presidente Michel Temer, creó un fondo llamado "Sabedoria Foundation" en las Bermudas para gestionar su herencia, según divulgó en Brasil Poder360, uno de los casi 100 medios que han analizado millones de documentos de "territorios opacos".

Por su parte, Maggi, un importante empresario agropecuario con negocios en el sector de la soja, es el supuesto beneficiario final de una compañía abierta en las Islas Caimán en 2010 por la sociedad montada entre una de sus empresas y el gigante holandés Louis Dreyfus, según la investigación internacional.

La mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia. Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá".

En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde, entre otros.