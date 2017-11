Experiencia intensa. Escuchar a Peter Diamandis es una instancia que deja huella. Y él lo sabe. Tanto así, que solicitó a la organización de la nueva edición del Sura Summit que la duración de su charla no superara una hora y media. Ni un minuto más. Sabe que después del shock viene el relajo, la caída de la atención del público. Y Diamandis no quiere decaer en la intensidad de su discurso. Como si su verborréa fuera una vacuna de cambios, aspira a ser un canal de progreso y guía ante la cambiante y compleja Humanidad del futuro.

Diamandis obnubiló a la audiencia en Bogotá, una de las fechas del Sura Summit, gira que se inició en Ciudad de México y que finalizará en Santiago de Chile, este 17 de noviembre. El reconocido líder internacional en materias de innovación, además de ingeniero aeronáutico del MIT; médico de Harvard y creador de la Singularity University junto a Ray Kurzweil, no dudó en afirmar que los tiempos actuales son un momento extraordinario para el progreso de la calidad de vida de todos nosotros. Desde la manera en que la gente se transportará en vehículos autónomos en pocos años más, pasando por resolver problemas como el acceso masivo de la población al agua o la prevención de enfermedades devastadoras como el alzheimer; o por conocimientos sobre el genoma humano que permitirán alargar las expectativas de vida de las personas hasta los 100 o 120 años, y con una calidad de vida de 60.

Pero Diamandis advierte que todas esas progresiones requieren del acompañamiento de un elemento, a su juicio, indispensable: el manejo masivo de tecnologías en las empresas, como la blockchain, el big data, la inteligencia artificial o la biología sintética, entre otras tecnologías transformadoras que beneficiarían directamente a la población mundial.

El co creador de la Singularity University cree que estos avances permitirán el reemplazo de un crecimiento lineal, como el observado hasta ahora, por un crecimiento exponencial, que implica ir duplicando, triplicando o quintuplicando las tasas de avances y crecimiento en materias de conocimiento, tecnología o tamaños de empresas en plazos cada vez más cortos.

"Lo que antes era escaso, ahora se transforma en abundancia", sentenció Diamandis, ejemplificando la afirmación con el desarrollo de la industria automotriz autónoma y el papel de Uber. "Hasta hace muy pocos años la industria no consideraba a los automóviles autónomos. Ahora todos quieren ir allá. En 2025, serán el principal medio de transporte y este será cinco a diez veces más baratos que tener un auto propio. El automóvil, con plataformas como Uber, pasará a masificarse como un servicio. Nadie buscará tener un automóvil. Hoy el 10% de los millennials ya no compra autos, por lo que si usted piensa en meterse en comprar estacionamientos, no lo haga. No será negocio en unos años más", agregó suspicaz. ¿Beneficios para la gente? Dos horas diarias en las que las personas no tendrán que preocuparse de manejar y estar conectados, o bien evitar costos de mantención de un automóvil.

Con ese tipo de ejemplos y en el marco de su conferencia "Una mirada al futuro, prepárate a vivir mejor de lo que piensas" -organizado por Sura Asset Management-, Diamandis invitó a una concurrida audiencia a romper los esquemas tradicionales de planificación de objetivos personales, laborales y corporativos, así como a buscar mecanismos para un fuerte desarrollo que los beneficie. Es que para Diamandis el alargamiento de la esperanza de vida de las personas en el corto plazo –no más allá de 20 años-, implicará que las decisiones para vivir mejor a futuro impliquen tomas de decisiones en las inversiones. Y eso es algo que llama a no descuidar.

Reacciones

Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management, fue uno de los asistentes a la clase magistral de Diamandis. Valoró la noche de este miércoles la innovación en la planificación de gastos propuesta por Diamandis y afirmó que la empresa –parte del Grupo Sura y especializada en materia de pensiones, además de negocios de ahorro- también cree fundamental que las personas fortalezcan sus conductas planificadas de ahorro.

Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), invitado al Sura Summit, comentó a AméricaEconomía, a propósito de lo expuesto por Calle, que ahí está el gran desafío de la región: concientizar a las personas sobre la importancia de la planificación financiera en sus vidas y que les permitan tener más presente una variable como el ahorro. A través de charlas como las de Diamandis, agregó, en las que se busque abrir la innovación y la importancia de la planificación a futuro a las personas. Montenegro considera que ya hay un avance importante en una región que ahorra poco. En el caso particular de Colombia, mientras la tasa de ahorro representa 9 a 10% del PIB, en países como China ese índice llega a 45%. "Una importante forma de fortalecer el ahorro es fortalecer el sistema de capitalización individual", concluyó.

Estela Villegas, presidenta de las Asofiduciarias de Colombia, destacó de la exposición de Diamandis que su sector debe ser capaz de adaptarse a los cambios rápidos y a un uso masivo de las tecnologías. En ese marco, Villegas resaltó que su sector debe ser capaz de abrir nuevos mercados y generar una nueva relación con sus clientes. "No podemos quedarnos con lo que tenemos; debemos estar pensando siempre en nuevas oportunidades y disminuir los costos. Eso es algo que él planteó (Diamandis) en variadas ocasiones; cómo las nuevas oportunidades generan menos costos para los usuarios y ayudan a saltar muchos años de procesos, cuando antes todo era más lento". Villegas no ve que los fuertes y profundos cambios planteados por Diamandis deban ser más lentos para Latinoamérica: "El uso del celular, las formas de movilizarnos, son elementos que, como plantea Diamandis, ayudan a la velocidad de los cambios. Tal vez no sean a la misma velocidad de mercados desarrollados, pero igual llegarán y debemos estar preparados", finalizó la ejecutiva de Asofiduciarias.

Finalmente, Camilo Botero, CEO de Veronorte, firma gestora de capital, compartió la visión de prosperidad y optimismo de Diamandis como una forma de marcar una diferencia con la realidad diaria en que las personas se mueven. "Es una manera distinta de percibir la realidad. El mundo es una realidad mucho más grande que lo que yo me construyo en mi cotidaneidad", sentenció Botero, aunque admitió que "los cambios propuestos por Diamandis muchas veces implican fondos, que es algo que en varias ocasiones falta acá en la región". La velocidad de cambios, como lo planteó el expositor, no es algo que debiera llegar con pronta rapidez a Latinoamérica. Sin embargo, Botero cree que la realidad de cambios masivos igualmente serán inevitables y llegarán a la región más temprano que tarde.