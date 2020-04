Santiago. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha defendido la decisión de su Gobierno de no declarar una cuarentena total para combatir la pandemia de coronavirus, argumentando que en la nación suramericana "no es sostenible".

Chile, con más de 7.000 casos y 80 muertes, es el cuarto país más afectado de América Latina, por detrás de Brasil, Perú y Ecuador. Por ahora, se ha limitado a imponer el confinamiento de la población en algunas comunas de Santiago y otras regiones.

Algunos gobernadores y alcaldes han pedido a La Moneda una cuarentena total a la que el mandatario chileno se resiste porque teme el daño económico que pueda generar.

"No es sostenible", afirmó este domingo por la noche, en una entrevista en el canal T13. "Nadie podría asegurar que las familias 'cuarentenadas' tengan los medicamentos, los alimentos y los servicios básicos", esgrimió.

Piñera sostuvo que "la solución definitiva va a ser cuando tengamos la vacuna, y eso no está en el horizonte cercano", por lo que indicó que su Gobierno quiere impedir que la pandemia provoque "una crisis social y económica".

Así, defendió la "cuarentena estratégica y selectiva" y aseguró que la situación se irá normalizando "a medida que las circunstancias que la hicieron necesaria se han aminorado".

Polémica fotografía. Por otro lado, se refirió a la polémica generada por la fotografía que se hizo en la Plaza Baquedano de Santiago, epicentro de las protestas que estallaron el pasado mes de octubre contra su Gobierno, en plena pandemia.

Piñera explicó que circulaba por la emblemática plaza con el coche y se "emocionó" al verla vacía, por lo que decidió bajarse para hacerse una fotografía con las fuerzas de seguridad que estaban resguardando el lugar.

"Hay cosas que si pudiese retroceder en el tiempo, no las haría de nuevo. Si volviera atrás, no me habría bajado", confesó, al tiempo que pidió perdón a quien se haya sentido ofendido por la instantánea, según informa el diario chileno 'La Tercera'.

Más de 20 personas murieron por los enfrentamientos entre policías y militares y manifestantes en el marco de unas protestas por la desigualdad social que han desencadenado un proceso constituyente.