El presidente brasileño, Michel Temer, prevé que el Congreso suavizará la propuesta del gobierno de reforma al sistema previsional y aprobará este año una nueva legislación por escasa mayoría, según una entrevista publicada el sábado en un diario local.

Esta es la primera vez que Temer reconoce que podría habernuevos cambios en la propuesta.

Los legisladores ya habían suavizado el proyecto de ley a principios de este año. El Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, y otros funcionarios han reiterado la importancia de aprobar la reforma sin nuevos cambios para evitar una potencial crisis presupuestaria. Temer dijo que creía que el Congreso modificará el proyecto de ley para que simplemente establezca una edad mínima de jubilación y reducir los beneficios de los empleados públicos. El proyecto original también buscaba limitar las pensiones de supervivencia, fijar normas más estrictas para los trabajadores rurales y cambiar la forma en que se calculan los pagos de las jubilaciones.

Es probable que otra revisión de las pensiones sea necesariadentro de seis años, dijo Temer según fue citado en el diario O Estado de S. Paulo. El mandatario contaría con hasta 310 votos en la Cámara baja a favor de la propuesta, poco más que los 308 necesarios. "Haremos lo que es posible, y una reforma posible noserá tan profunda como debería", agregó Temer según el periódico. El presidente brasileño aseguró también que no veía la necesidad de despedir a ministros para castigar a los partidos de su coalición que no le han dado todo el apoyo en el Congreso. "Aquellos que no votaron en consonancia con el gobiernose sentirán incómodos de participar en una administración queno están apoyando", dijo Temer. "Tengo la impresión de queterminarán yéndose", añadió.