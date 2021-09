El Salvador se convirtió este martes en la primera nación en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, un experimento del mundo real que los proponentes afirman reducirá los costos por el dinero enviado a casa desde el extranjero, aunque críticos advierten que puede impulsar el lavado de dinero.

La medida que encabeza el joven y popular presidente Nayib Bukele tiene como objetivo permitir que los salvadoreños ahorren los US$ 400 millones que gastan anualmente en comisiones por remesas, en su mayoría enviadas desde Estados Unidos.

Solo el año pasado, las remesas a El Salvador ascendieron a casi US$ 6.000 millones, o el 23% de su Producto Interno Bruto, una de las proporciones más altas del mundo.

Los sondeos muestran que la mayoría de salvadoreños son escépticos sobre el uso del bitcoin y desconfían de la volatilidad de la criptomoneda que, según críticos a la iniciativa, podría aumentar riesgos para las instituciones financieras. No obstante, algunos residentes se muestran optimistas.

"Nosotros tenemos familia en Estados Unidos, ellos pueden mandar allí y sin ningún costo, en cambio el banco les cobra (...) para mandar dinero de Estados unidos a El Salvador", dijo Reina Isabel Aguilar, dueña de una tienda en Playa Zonte, a unos 49 kilómetros al suroeste de la capital San Salvador.

El lunes, El Salvador compró sus primeros 400 bitcoin, lo que hizo subir momentáneamente el precio de la criptomoneda más de un 1,5% a US$ 52.700.

El Zonte es parte de un experimento llamado "Bitcoin Beach" destinado a hacer del pueblo costero una de las primeras economías bitcoin del mundo.

En el período previo al lanzamiento, el gobierno ya ha estado instalando cajeros automáticos de su billetera digital denominada "CHIVO", que permitirá que la criptomoneda se convierta en dólares y sea retirada sin comisión.

Pero Bukele buscó el lunes moderar las expectativas de resultados rápidos y pidió paciencia.

"Como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes", dijo Bukele en Twitter, una plataforma que usa a menudo para expresarse, informar sus logros o criticar a opositores.

El lunes, El Salvador compró sus primeros 400 bitcoin, lo que hizo subir momentáneamente el precio de la criptomoneda más de un 1,5% a US$ 52.700. La moneda ha sido notoriamente volátil. En abril subió a más US$ 64.000 y cayó a US$ 30.000 en mayo.

Algunos analistas temen que el hecho de que el bitcoin sea moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense podría enturbiar las perspectivas de la búsqueda de El Salvador para un acuerdo de financiamiento de US$ 1.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después de que se aprobó la ley de bitcóins de Bukele, la agencia de calificación Moody's rebajó la calidad crediticia de El Salvador, mientras que los bonos del país denominados en dólares también se han visto presionados.

Bukele ha sido acusado de tener inclinaciones autoritarias después de que el año pasado envió tropas al Congreso para presionar a los legisladores para aprobar leyes. Su tuit decía: "Debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo".