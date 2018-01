Washington. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos considera una gran "multa" como parte de una investigación sobre el supuesto robo de propiedad intelectual de China, en el indicio más claro de que su Gobierno tomará represalias contra el gigante asiático.

En una entrevista con Reuters, Trump y su asesor económico Gary Cohn sostuvieron que China ha forzado a las empresas estadounidenses a transferir su propiedad intelectual al país asiático.

"Tenemos una gigantesca multa potencial por propiedad intelectual en camino, que saldrá pronto", sostuvo Trump, quien no especificó a qué se refería con el término "multa".

"Estamos hablando de grandes daños, números que ustedes ni siquiera se habrían imaginado".

Al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra comercial dependiendo de una potencial decisión estadounidense sobre acero, aluminio y paneles solares, Trump dijo que espera que eso no ocurra. "No creo, espero que no. Pero si pasa, pasa".

Trump sostuvo que quiere que Estados Unidos tenga una buena relación con China, pero destacó que Pekín debe tratar a su país con justicia.

El republicano también dijo que el presidente chino, Xi Jinping, no discutió los planes de su país respecto a la compra de bonos del Tesoro estadounidense.

Bloomberg reportó este mes que funcionarios encargados de revisar la enorme cartera de China en moneda extranjera recomendaron desacelerar o detener las compras de bonos del Tesoro estadounidense debido a que el mercado sería cada vez menos atractivo y por las tensiones comerciales con Washington.

Trump sostuvo que no está preocupado respecto a que una decisión de ese tipo dañe la economía estadounidense. "Nunca hablamos de eso. Ellos harán lo que deban hacer".