Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para limitar la capacidad del Gobierno de Nicolás Maduro de vender activos estatales, incluida deuda pública y bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en un intento de restringir más su capacidad de financiación.

El Gobierno estadounidense tomó esta decisión tras las elecciones presidenciales de este domingo a las que calificaron de "farsa" y en las que Maduro fue reelegido con 6,1 millones de votos, aunque registrando una de las participaciones más bajas en décadas.

En una conferencia telefónica con periodistas, altos funcionarios del Gobierno de Trump explicaron que estas acciones pretenden impedir que Maduro venda activos públicos venezolanos a cambio de sobornos.

De esta forma, la orden ejecutiva prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Las sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela, por lo que EE.UU. no pone impedimento a que el crudo venezolano siga comercializándose en el país.

"La elección de Venezuela fue una farsa". Minutos antes de las nuevas sanciones, el vicepresidente Mike Pence adelantó que el Gobierno Trump tomaría medidas sobre el asunto y calificó los comicios venezolanos como una "farsa".

"La elección de Venezuela fue una farsa. Estados Unidos está en CONTRA de la dictadura y CON el pueblo de Venezuela pidiendo elecciones libres y justas", apuntó Pence desde su cuenta de la red social Twitter. "EE. UU. no se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba", agregó.

Trump "cierra otra vía de corrupción". La orden ejecutiva de Trump "cierra otra vía de corrupción", dijo un alto funcionario de la administración Trump, que calificó al Gobierno de Maduro como la mayor "cleptocracia" vista nunca en la región. "No seremos parte de las transacciones con este régimen dictatorial".

La administración de Trump, que en el último año ha sancionado a más de 50 funcionarios del entorno político de Maduro, incluido el mandatario, anunció la firma de la orden ejecutiva poco después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, señalara en un comunicado que Washington iba a tomar "veloces acciones económicas y diplomáticas" dirigidas a "restaurar" la democracia venezolana.