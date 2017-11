El Observador de Uruguay. La inflación se aceleró en octubre por tercer mes consecutivo. Sin embargo, todavía se mantiene dentro del rango objetivo trazado por las autoridades –de entre 3% y 7% – y en particular, muestra un menor empuje de los precios domésticos, que son el componente de la canasta de consumo que más ha presionado la inflación en los últimos años.



Los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el costo de vida se encareció 0,46% durante el último mes. Eso llevó los niveles de inflación de 5,75% interanual a setiembre, a 6,04% en el último mes.



Los analistas locales esperaban que la inflación se acelerara levemente en los últimos meses del año. La mediana de los expertos consultados en la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador en su edición de octubre, esperaban que los precios al consumo subieran a un ritmo interanual de 6,1% en el último mes.



Para fin de año, los analistas que respondieron el sondeo prevén que la inflación siga escalando, aunque se mantenga dentro del rango objetivo. Anticipan que la inflación alcanzará 6,3% en diciembre y trepará a 7% al cierre de 2018. En todo el horizonte de predicción –24 meses– los expertos ven la inflación dentro del rango meta. Esto es, por debajo del 7% anual.



Pese a la aceleración de la inflación en el último mes, un componente clave de la canasta de consumo y la dinámica de precios siguió moderando su ritmo de aumento. Se trata de los bienes y servicios no transables –aquellos que se producen en Uruguay, no se exportan y no compiten con productos del exterior– que pasaron de subir a una tasa de 7,44% interanual, a una apenas más moderada de 7,4% en el último mes.



Se trata del décimo mes consecutivo de desaceleración en este componente de la canasta, que ha sido el más difícil de moderar en los últimos años y ha llevado a sostener niveles relativamente altos de inflación.

Por su parte, el efecto cambiario se diluye y los bienes y servicios que se comercializan con el exterior pasaron de subir a una tasa de 5,26% interanual a setiembre, a un registro de 5,76% al cierre del último mes. Esto se debió a la suba del dólar que se acelera cuando se comparan las cotizaciones con las de 2016.