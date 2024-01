Vocero de Milei negó que el gobierno argentino haya realizado cambios en la ley "Bases" ante presión sindical

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno de Javier Milei no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley Bases "en principio" se debatirá en el recinto "la semana siguiente".

En su habitual conferencia en Casa Rosada, Adorni respondió así a un posteo en la red social X hecho por el diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez, quien dijo que "se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron" en un aspecto relacionado con los biocombustibles.

"No nos vamos a correr ni medio centímetro de ese Norte y la madre de todas las batallas está en el déficit cero", señaló.

LA LEY IVE "SERÁ UN TEMA QUE EN ALGÚN MOMENTO SE DEBATIRÁ"

Sobre el cierre de su conferencia, Adorni afirmó que en "algún momento" el oficialismo podría instalar en la agenda política la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada por el Congreso en 2020.

"Podemos sospechar que, efectivamente, será un tema que en algún momento se debatirá", respondió Adorni ante una consulta puntual, respecto a dichos sobre esa problemática que el presidente Milei formuló cuando expuso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

SOBRE EL PARO DE LA CGT

Adorni aseguró que el acatamiento al paro convocado el miércoles por la CGT y otras centrales sindicales "ha sido muy bajo" y que representó "sólo al 0,19% de los trabajadores", por lo que, dijo, "prácticamente fue un día normal".

"El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle. Para nosotros, fue un día prácticamente normal. Los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo. Agradecemos a los millones de argentinos que no han adherido a este paro, que ha representado al 0,19% de los trabajadores", opinó el vocero.

En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Adorni destacó el funcionamiento del protocolo de seguridad dispuesto ante manifestaciones en la vía pública, como la llevada a cabo frente al Congreso argentino, y el mecanismo de denuncia establecido por medio de la línea telefónica 134, donde se recibieron denuncias sobre intimidaciones para adherir a la medida de fuerza.

"Entendemos que este paro tuvo más carácter político que algo que haya surgido de los propios trabajadores. Una minoría no logra metabolizar el resultado de la elección. Son temas de espasmo de una casta sindical en retirada", afirmó acerca de la CGT.

Adorni cuestionó al cotitular de la CGT Pablo Moyano por decir, en el discurso que pronunció durante el acto de la central obrera frente al Congreso, que si el ministro de Economía, Luis Caputo, aplica "medidas de hambre, ajuste y despidos", los trabajadores y los jubilados "lo van a llevar en andas para tirarlo al Riachuelo".

"En este nivel de diálogo no entramos porque no consideramos que sea diálogo. Entendemos que es una parte del sindicalismo que no quiere perder privilegios. Decir que van a revolear a un ministro al Riachuelo es un acto violento, más en democracia", expresó el funcionario.

"VAMOS A RECUPERAR TODOS LOS BIENES QUE SEAN PRODUCTO DEL DELITO"

Por otra parte, Adorni anunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, "va a sugerir" al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la creación de "una fiscalía especial que se dedique a investigar la corrupción de los funcionarios públicos", enfocada, por sobre todo, en delitos como "el enriquecimiento ilícito y el crecimiento patrimonial, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo".

"Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito", sostuvo Adorni.