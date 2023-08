Caen todas las exportaciones chilenas, incluido el litio

El Banco Central chileno publicó este miércoles los Indicadores de Comercio Exterior del segundo trimestre 2023, en el cual dio cuenta que las exportaciones chilenas totalizaron US$23.380 millones, disminuyendo 6,0% respecto del nivel alcanzado en el mismo período 2022.

Todos los sectores tuvieron variaciones negativas, destacando en primer lugar Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 7,3%, luego Industria con una caída del 6,7% y Minería con 5,5%.

El reporte agregó que las importaciones totales llegaron a US$ 21.338 millones, mostrando un descenso de 21,9% en relación con el segundo trimestre del 2022.

“Respecto al análisis por sector, se observa una caída en Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca, del 23,6%, mientras que, para Industria y Minería se registraron disminuciones de 22,7% y 12,2% respectivamente”, precisó.

Los principales productos que contribuyeron al descenso de las exportaciones fueron carbonato de litio, cátodos de cobre refinado y el vino con denominación de origen, con caídas de US$1.625 millones, US$ 125 millones y US$ 113 millones, respectivamente.

En paralelo, destaca el aumento de los envíos de concentrado de cobre en US$508 millones.

En las importaciones destacó la caída de gas oil y diésel oil (petróleo Diesel) en US$ 1.216 millones, seguida de automóviles y hulla bituminosa con descensos de US$ 616 millones y US$ 293 millones, respectivamente.

Conforme al reporte, y en cuanto al destino de las exportaciones, Asia recibió el 57,0% de los envíos, seguido por América con 31,1% del total.

“Cabe mencionar que, en general, se observan variaciones negativas respecto al mismo periodo del año pasado al analizar por continente de destino, a excepción de Europa que creció en un 1,7%. Con respecto a las importaciones, se registraron descensos en todas las zonas, destacando la caída de América en un 23,1%, mientras que los envíos desde Asia y Europa presentaron variaciones negativas en un 19,7% y 15,6% respectivamente”, puntualizó el informe.