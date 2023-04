Chile: Exportaciones se recuperan y marcan el mayor superávit mensual desde 2007

Los números de las exportaciones chilenas vuelven a brillar en el nuevo informe del Banco Central gracias a los US$ 9.762 millones ingresados en marzo por concepto de Free on Board (FOB). A su vez las importaciones facturaron un total de US$ 6.855 millones (FOB), dejando un superávit mensual de US$ 2.907 millones para la economía nacional.

Desde abril de 2007 que no se apreciaba un balance mensual positivo en este aspecto, cuando la diferencia fue de US$ 3.019 millones.

Para comparación, durante marzo de 2022 la balanza de exportaciones e importaciones fue de solo US$ 340 millones, en medio de un panorama económico que se recuperaba de las restricciones por la pandemia de COVID-19 y un mercado de consumo interno fortalecido por las ayudas estatales y los retiros del 10% de las AFP.

Mayores alzas en exportaciones chilenas

Los sectores que presentaron más alzas en sus ventas al extranjero a comparación de febrero de 2022 fueron la celulosa (54,88%) y minería (29,9%). Esta última se puede explicar gracias a las alzas en los precios del cobre y el explosivo aumento en las exportaciones de litio durante el año pasado.

Por otro lado, el sector agropecuario, silvícola y pesquero fue de los más afectados en su balance por exportaciones a comparación del mismo periodo (-35,56%), en el contexto de las perdidas por los incendios que afectaron durante el verano a la zona centro sur del país.

Las importaciones marcaron ingresos por US$6.855 millones, a comparación del mismo periodo del año pasado (US$ 8.292 millones), mostrando así un retroceso en el consumo interno, lo cual podría afianzar los esfuerzos por reducir la inflación que a marzo de 2023 presentó una variación a 12 meses del 11,1%.