Inauguran Chile Summit India 2024 con miras a profundizar lazos comerciales y bilaterales

Un hito clave en las relaciones diplomáticas y comerciales ocurrió en el segundo día del Chile Summit India 2024 -la primera actividad de posicionamiento de alto impacto de Chile en ese mercado- al inaugurarse oficialmente este evento con la presencia de la delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Chile Summit India 2024, evento organizado por ProChile, busca fortalecer los lazos institucionales entre Chile e India, identificar oportunidades de cooperación comercial y avanzar en acuerdos que ayuden al intercambio de bienes y servicios.

En el hotel Taj Mahal de la ciudad de Nueva Delhi, y ante una audiencia compuesta por autoridades y empresarios indios, las autoridades chilenas comentaron los desafíos y oportunidades para el intercambio comercial y bilateral con India.

“Estamos en un momento de grandes oportunidades. India no sólo es una de las economías más dinámicas del mundo, sino también un mercado con una impresionante diversidad cultural y económica, capaz de ofrecer oportunidades únicas para países como Chile. Nuestra nación, con su estabilidad y apertura económica, está bien posicionada para ser un socio estratégico en América Latina. No es casualidad que hayamos elegido este momento para celebrar el primer Chile Summit India. Nuestra intención es clara: queremos explorar y maximizar las oportunidades que existen para ambos países”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declaró que “tenemos una enorme oportunidad en India para nuestra industria del vino, fruta fresca, frutos secos, carne y productos forestales. Tenemos que poner el foco en conseguir reducciones arancelarias para varios de los productos de nuestra cesta de exportación, especialmente frutos secos y vinos. Somos proveedores mundiales de alimentos sanos, seguros, de calidad y producidos de forma sostenible, también somos un actor clave en la producción y exportación de productos forestales. Queremos que India y sus familias conozcan y aumenten su demanda por productos chilenos, por eso es tan importante este primer Chile Summit India 2024”.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, expuso sobre las oportunidades y desafíos que presentan las exportaciones a India, las cuales sumaron más de US$560 millones en envíos no cobre no litio en 2023, mientras que en los primeros siete meses de este año sumaron US$ 459 millones, con un alza de un 53% en comparación al mismo período del año anterior.

Fernández expuso que las exportaciones de alimentos chilenos han crecido casi un 1.000% a India desde 2013, sin embargo, Chile puede ofrecer más que productos alimenticios de calidad.

“También vemos mucho potencial en industrias creativas -donde queremos que India use a Chile como locación para sus películas- o servicios relacionados con la industria agrícola o minera. Tenemos más de 1.100 millones de dólares de oportunidades de exportación de productos que India importa desde otros mercados y no desde Chile”, detalló el director general.

En la inauguración también estuvo Iván Marambio, presidente del Comité Empresarial Chile-India, quien presentó una encuesta aplicada a más de 144 empresarios y 126 compañías chilenas, quienes mostraron el gran interés por hacer negocios con India y resaltaron las barreras que aún quedan por superar.

Actividades multisectoriales

Tras la inauguración y un panel sobre cómo seguir aumentado el comercio bilateral entre ambas naciones -donde participaron tres miembros de la delegación chilena (el ministro Valenzuela; Juan Esteban Rodríguez de Chilenuts y Antonio Walker, presidente de la SNA) y tres expertos indios- la delegación chilena se separó en distintas actividades.

El Canciller Van Klaveren tuvo una reunión con el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar -en el marco de la segunda edición de la Joint Commision India-Chile-, una reunión con el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, y un encuentro académico en Jawaharlal Nehru University.

En tanto, el ministro de Agricultura se reunió con el ministro de Pesca, Agropecuario y Lechería, Rajiv Ranjan Sing, y dio el cierre a una masterclass de vinos organizada por Wines of Chile.

En paralelo, una delegación de frutos secos junto al director general de ProChile y el ministro de Agricultura visitaron el mercado de Khari Baoli, uno de los más grandes de Asia y donde se comercializan las nueces chilenas, viendo -en terreno- como se venden y como se promocionan.

Además, la delegación de fruta fresca y productos del mar tuvo reuniones con supermercados para ver como introducir estos productos chilenos en este tipo de tiendas.

Asimismo, la delegación ligada a innovación, servicios e industrias creativas presentaron ante contrapartes locales, donde mostraron la oferta que tiene Chile para filmar producciones audiovisuales en el país, a cargo de Alexandra Galvis, vicepresidenta de la Asociación de Productores de Cine y Televisión (ACPT).

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció que 30 empresas indias viajarán a Santiago en octubre para explorar negocios con empresas chilenas, gracias a un convenio que firmaron con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India.

Al término de la jornada, hubo una segunda activación de la campaña “Flavors from Chile” -el cual promocionará alimentos chilenos hacia el consumidor indio- en el supermercado “Foodstories”. En ese retail se mostró la oferta de manzanas, kiwis, nueces y salmón chileno presente en esa tienda.

El jueves la delegación completa viaja a Mumbai para continuar con las acciones de promoción país.