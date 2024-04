Inversión extranjera directa en Chile aumentó un 28% interanual durante los dos primeros meses de 2024

El Banco Central de Chile informó esta mañana las cifras de inversión extranjera directa (IED) a febrero, las que arrojaron que en los dos primeros meses de 2024 el país recibió un flujo neto de US$ 3.580 millones. El monto representa un aumento de 28% con respecto a igual período de 2023, cuando ingresaron US$ 2.805 millones.

Sólo en febrero de este año, el flujo de IED registrado alcanzó los US$ 1.641 millones. De acuerdo al análisis realizado por InvestChile, la cifra acumulada es superior en un 21% al promedio de la serie 2003-2024 en el mismo período.

El componente más importante del flujo acumulado de IED es la reinversión de utilidades con US$ 2.701 millones, a continuación, la deuda relacionada con US$ 844 millones y finalmente las participaciones en el capital con US$ 36 millones.

TRABAJANDO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN

Para el ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, las cifras de IED son una muy buena noticia ya que reflejan que el buen momento que tuvo la inversión extranjera durante 2023 se está extendiendo también a este año.

“En 2023 tuvimos las cifras de inversión extranjera directa más altas desde 2015, con más de US$ 21.000 millones y los montos dados a conocer hoy reflejan que seguimos por el mismo camino, con un crecimiento del 28% solo en los dos primeros meses de 2024”, sostuvo Grau.

Por su parte, la directora de InvestChile, Karla Flores, recalcó que el aumento en el flujo de IED responde a un esfuerzo conjunto con distintos organismos públicos con el fin de atraer más y mejor inversión extranjera al país austral.

“Es sumamente importante que los beneficios de la inversión extranjera lleguen a todos y todas. Es por eso es que hemos reforzado nuestro trabajo con los distintos ministerios, con miras a promover las oportunidades de inversión que existen en Chile ante las compañías internacionales. Este año ya hemos desarrollado actividades de atracción de inversiones en Canadá junto al Ministerio de Minería; y de infraestructura en Asia en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, trabajo que se intensificará durante el año y al que se sumarán otros ministerios como Energía y Transportes”, dijo Flores.

La autoridad destacó que “en mayo próximo traeremos a Chile más de cien inversionistas extranjeros de los sectores de infraestructura tecnológica y digital, concesiones, almacenamiento de energía e industria del litio, quienes participarán de nuestro 7° Foro Internacional InvestChile; son compañías que vienen con proyectos concretos en distintas etapas, en los que queremos acelerar la toma de decisión. Hablamos de sectores donde requerimos dar saltos de calidad de manera acelerada, con mayor inversión y empleos permanentes”.