Inversión extranjera en Chile alcanza los US$ 4.677 millones

El Banco Central informó que el flujo de inversión extranjera directa (IED) recibido a febrero de 2023 alcanzó los US$ 4.677 millones, lo que representa un alza de 46% respecto al mismo período de 2022. De acuerdo a un análisis realizado por InvestChile, la cifra acumulada a febrero es 10% superior al promedio del último quinquenio (US$ 4.260 millones).

El flujo de febrero alcanzó a US$ 2.999 millones, monto que se ubica por sobre el promedio de los últimos 12 meses, que alcanzó a US$ 1.826 millones. De acuerdo a InvestChile, aunque la cifra está dentro del rango esperable, al tratarse del registro de solo dos meses del año no es un indicador para proyectar el comportamiento de la inversión extranjera en los meses venideros.

El componente más importante del flujo de IED fue la reinversión de utilidades, con un registro acumulado de US$ 2.981 millones. Las participaciones en el capital alcanzaron un monto US$ 1.101 millones y los instrumentos de deuda US$ 595 millones.

Flujos de IED se mantienen positivos

El ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que es una buena noticia que al inicio de este año las cifras de inversión extranjera directa se mantengan positivas, tras los buenos resultados de 2022. Agregó que el gobierno se encuentra trabajando intensamente para atraer más inversión extranjera al país, considerando el entorno económico desafiante que se presenta este año.

“Para aumentar la inversión, el Gobierno ha implementado varias medidas, entre ellas el despliegue de agregados de inversión en cinco puntos a nivel global, que se unen a la agregaduría ya existente en Tokio, con el fin de promover a Chile como destino de inversión en países estratégicos; y también agendas muy intensas que promovemos en sectores específicos, como hidrógeno verde y próximamente en litio”, explicó Grau.

La directora de InvestChile, Karla Flores, destacó que los flujos de inversión extranjera que llegan al país se mantienen saludables. “La cifra de febrero es positiva y está dentro de un rango relevante. De todas maneras, es importante recordar que los flujos de inversión son sumamente dinámicos, por lo que sería aventurado hacer cualquier proyección, especialmente en un contexto en que las cifras internacionales están mostrando signos de contracción debido a la situación económica global. De todas maneras, vemos que existe una trayectoria positiva en Chile, que se sostiene en la capacidad permanente de nuestro país para atraer capitales extranjeros. Eso sin duda es una buena noticia que nos invita a seguir trabajando”, sostuvo Flores.