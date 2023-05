La decisión de la Fed no sorprende

La decisión de la Fed tomada esta tarde de subir 0,25 puntos las tasas refrenciales de interés no sorprende a los analistas.

"La Fed ha tomado la decision de subir la tasa de interés de referencia a un rango de 5% a 5,25%. Esto significa que prestar dinero para la economía norteamericana seguirá siendo un poquito más caro, lo que puede reducir el gasto y la inversión de las personas y las empresas", dice el analista chileno Eduardo Tognarelli, de la firma FXGlobe AméricaEconomía.

El medio estadounidense Axios, por ejemplo, ya apostaba al igual que otros analistas, por un alza de 0,25 puntos, tal como ocurrió esta tarde.

La gran pregunta ahora es si habrá otra alza de tasas, en la próxima reunión del 14 de junio.

El tema para muchos es que sí podría haber otro aumento en esa reunión, pues la inflación sigue estancada, el mercado laboral se está enfriando pero sigue caliente y la economía es resistente.

Por otro lado, la crisis bancaria (de nuevo en los titulares con el fracaso de First Republic y ahora con PAC West Bancorp) muestra cómo las acciones anteriores de la Fed continúan repercutiendo en la economía, preparando el caso para una pausa.

En paralelo, tal como dijo Janet Yellen, nuevas proyecciones del Departamento del Tesoro que muestran que los legisladores pueden tener menos de un mes para llegar a un acuerdo de techo de deuda antes de que la nación entre en incumplimiento de pago de su deuda, o default.

"El país debe pagar siempre sus deudas", había dicho al respecto Powell en la conferencia de esta tarde.

"Creo que la Fed todavía no está realmente segura de si la crisis bancaria provocará un endurecimiento desmesurado de las condiciones crediticias" que ayudaría en su batalla contra la inflación, dice Jan Groen, macroestratega jefe de EE. UU. en TD Securities, citado por Axios.

RECUERDOS DEL PASADO

En junio de 2006, la Reserva Federal, dirigida por el entonces presidente Ben Bernanke, estaba lista para señalar que podía detener el ciclo de aumento de tasas que había comenzado dos años antes. Pero los riesgos de inflación permanecieron, por lo que los funcionarios también querían la opción de buscar aumentos de tasas adicionales, si esos riesgos estallaban.

Y en efecto, la subida de 2006 terminó siendo la última del ciclo. Pronto siguió la crisis financiera del 2008, y la Fed giró para recortar las tasas.

"En el actual escenario de falta de confianza en el sistema bancario, ante potenciales ajustes regulatorios y aumentos en el costo de financiamiento para los bancos junto co el desempeño de la bolsas, la inflación empezó a mostrar señales más patentes de seguir moderándose, con más evidencia de un punto de inflexión en la inflación más persistente y un mercado del trabajo que comenzaría a dejar atrás el dinamismo extremo que venía mostrando.Con todo, si bien queda mucho espacio que recorrer para lograr la estabilidad de precios, las perspectivas del mercado se han ajustado a la baja más marcadamente", detalla el análisis hecho ayer martes 2 de mayo por Inversiones Security, antes de conocer la decisión de la Fed.

Para la firma de análisis, las tasas de interés de mercado sí han incorporado un escenario de desaceleración mayor, por lo que se mantiene una expectativa de recortes en la Fed funds que comienzan a partir de mediados de año, explican.

Pero luego añaden que la incertidumbre respecto a cómo se seguiría dando la discusión en torno al techo de la deuda y los posibles efectos en la confianza y volatilidad también han fundamentado una mayor cautela.

"Nuestro escenario base actual incorpora un primer recorte de la Fed Funds que se da de manera anticipada, en el último trimestre de este año, ante un escenario para la actividad que continúa desacelerándose y variaciones de precio que son menores, lo que mantendría las menores presiones al alza para las tasas, dólar y podría resguardar los precios de materias primas", recalcan en su análisis, realizado por un board de analistas.

LA DECISIÓN DE LA FED

En su comunicado, la Fed inició por dar su diagnóstico de la situación país: la actividad económica se expandió a un ritmo moderado en el primer trimestre. La creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La inflación sigue elevada.

"El sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que las condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto. El Comité permanece muy atento a los riesgos de inflación", señalaron.

Su meta sigue siendo el anhelado 2% de inflación para la economía.

Y en ese camino, la Fed anunció que el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los factores económicos y financieros. desarrollos Además, el Comité continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias.

¿Sobre bajar tasas en junio?...ni hablar.

"Haremos nuestra mejor evaluación. En el Comité tenemos la visión de que la inflación va a bajar no muy rápido, que tomará tiempo y si ese pronóstico es preciso, no bajaremos tasas. Si tenemos otro pronóstico al respecto (...) lo sopesaremos, pero no es el pronóstico que tenemos, y así ha sido en los últimos dos años", destacó Powell.

Aún así, un grupo de 10 legisladores demócratas, encabezado por la Senadora Elizabeth Warren escribió una carta pidiendo a la Fed que mantuviera las tasas estables en la reunión de esta semana, citando el daño que sus medidas podrían causar en el mercado de trabajo.

En la carta, el grupo reconoce que el mercado laboral hasta ahora ha sido resistente al rápido ajuste. Argumentan que las subidas de tipos de la Fed están poniendo en riesgo el sólido mercado laboral y que la inflación está muy por debajo del pico del año pasado, y "la evidencia hasta la fecha sugiere que se puede seguir logrando avances sin frenar la economía y costarle el trabajo a millones de estadounidenses", dicen en la mencionada carta.

También escribieron que los crecientes problemas bancarios son otra razón para esperar, señalando la sugerencia de Powell de que esas tensiones pueden restringir el crecimiento a medida que los bancos disminuyen los préstamos.

Efectivamente, un análisis de Reuters sostiene que la inflación ha estado cayendo lentamente, pero "la economía en sí parece estar debilitándose, un trío de quiebras bancarias recientes ha generado preocupación sobre problemas más amplios en el sector financiero, y la naturaleza inestable de las conversaciones sobre el límite de la deuda entre los republicanos en el Congreso y la Casa Blanca controlada por los demócratas podría desencadenar una crisis aguda si el gobierno de los Estados Unidos se ve obligado a dejar de pagar sus cuentas".

Y así como el banco central tuvo que lidiar en su reunión del 21 y 22 de marzo con las consecuencias de las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank, los encargados de formular políticas esta vez tuvieron que evaluar el colapso de First Republic Bank y determinar si el sector financiero enfrenta una agitación más amplia, o es probable que haga que el crédito sea aún menos accesible y más caro de lo que la Fed cree que es necesario para enfriar la inflación.

Nuevamente aparecen los escenarios previos de 2019 y 2006, cuando la Fed cambió de marcha en un entorno en el que había estado aumentando los costos de los préstamos.

Con los aumentos de tasas incorporados en la declaración de la Fed desde enero de 2022, "creemos que es probable que el FOMC suavice su orientación futura sobre aumentos de tasas adicionales", dice un análisis de HSBC citado por la agencia británica de noticias.

Eduardo Tognarelli, analista FXGlobe, considera que la Fed y la subida gradual de las tasas durante los últimos meses, es cohrente para poder controlar la inflación.

"Sin embargo este 0,25% fue anunciado con la consideración de hacer una pausa en estas alzas, por lo que esto daría tiempo para poder evaluar los efectos de las quiebras bancarias recientes, esperar a que se resuelva el conflicto político sobre la deuda del país y, en paralelo, seguir vigilando la inflación. En definitiva ha sido un mantenimiento de la economía", explica a AmericaEconomía.

Además, desde su perspectiva, bajar las tasas podria empeorar la inflación.

"Para los mercados, estamos viendo cómo reaccionan, podría ser un aire al ver que no estamos tomando medidas que puedan ir en contra a la crisis de la inflación, así como tambien bancaria, ni que se relaje la agresividad en el alza de tasas, por lo que consideramos que es una medida apropiada para el momento actual por el que cruza la economía estadounidense", concluye.

HISTORIA QUE SE REPITE

Aunque en su página web brilla el sol, todo se ha vuelto oscuro para el banco estadounidense conocido como PacWest, apócope de Pacific Western Bank.

De acuerdo con Bloomberg y otros medios financieros, viene evaluando un rango de opciones estratégicas, incluida una venta, según personas familiarizadas con el asunto.

El banco con sede en Beverly Hills estaría considerando una escisión o un aumento de capital, según trascendió. "Y si bien está abierto a la venta, la compañía no ha iniciado un proceso de subasta formal", dijeron a Bloomberg fuentes no identificadas.

Una venta del banco sería otro punto negro en el sistema bancario estadounidense y sobre todo para los ahorrantes de la entidad.

Esto, a solo minutos de que Powell dijera en la conferencia de esta tarde que "las condiciones en el sector bancario han mejorado sustanciamente desde principios de marzo, y la banca estadounidense es segura y resiliente. Continuaremos monitoreando las condiciones del sector".

PacWest cayó un 28% en su valoración bursátil el martes cuando los inversionistas vendieron acciones de bancos regionales tras el acuerdo de JPMorgan Chase & Co. el lunes por First Republic Bank. PacWest, que ha perdido alrededor del 85% de su valor desde principios de marzo, tiene ahora un valor de mercado de unos US$772 millones.

PacWest Bancorp ("PacWest") es una sociedad de cartera bancaria con sede en Los Ángeles, California, con una oficina ejecutiva en Denver, con una subsidiaria bancaria de propiedad de Pacific Western Bank, un banco comunitario que se enfoca en brindar servicios bancarios comerciales y de gestión de tesorería a empresas pequeñas, medianas y respaldadas por empresas. El banco ofrece una amplia gama de productos y servicios de préstamo, arrendamiento y depósito a través de sucursales de servicio completo en California y en Durham, Carolina del Norte y Denver, Colorado, y oficinas de producción de préstamos en todo el país, dice la entidad en su página web.

¿Y LA RECESIÓN?

Asumido el cambio de la tasa, la pregunta es si el mercado laboral y el crecimiento podran evitar una recesión.

Al especto, el útimo mensaje de Powel hoy buscó ser esperanzador: "La posibilidad de evitar una recesión es, desde mi punto de vista, más efeciva que tener una recesión", puntualizó.