La Fed eleva la tasa y la deja entre 5% y 5,25%

A las 2 de la tarde hora del este finamente la Reserva Federal emitió su comunicado del FOMC sobre política monetaria, donde presenta el resultado de la votación sobre las tasas de interés, analiza las perspectivas económicas y ofrece pistas sobre el resultado de futuras votaciones.

En este, indicó que la actividad económica se expandió a un ritmo moderado en el primer trimestre y que la creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja.

Pero la inflación sigue elevada.

Entre sus principales declaraciones, se destacó que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. "Es probable que las condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto, por lo que el Comité permanece muy atento a los riesgos de inflación", indicó la entidad que presiden Jerome Powell.

"El Comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo. En apoyo de estos objetivos, el Comité decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 5 a 5,25%. El Comité seguirá de cerca la información entrante y evaluará las implicaciones para la política monetaria", anunció la Fed.

Al determinar hasta qué punto puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política para devolver la inflación al 2% con el tiempo, la comunicación con los medios recalca que el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los factores económicos y financieros. desarrollos.

"Además, el Comité continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, como se describe en sus planes anunciados anteriormente. El Comité está firmemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2%", se destaca.

Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el Comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para el panorama económico. El Comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos del Comité. Las evaluaciones del Comité tendrán en cuenta una amplia gama de información, incluidas las lecturas sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, y la evolución financiera e internacional.

"Estaremos mirando de cerca cómo empiezan a prestar los bancos más pequeños", dijo Powell en la conferencia de prensa que siguió a la emisión de la decisión de elevar las tasas. "Haremos nuestra mejor evaluación. En el Comité tenemos la visión de que la inflación va a bajar no muy rápido, que tomará tiempo y si ese pronóstico es preciso, no bajaremos tasas. Si tenemos otro pronóstico al respecto (...) lo sopesaremos, pero no es el pronóstico que tenemos, y así ha sido en los últimos dos años", destacó.

Votaron por la acción de política monetaria Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Lisa D. Cocinar; Austan D. Goolsbee; Patricio Harker; Felipe N. Jefferson; Neel Kashkari; Lorie K. Logan; y Christopher J. Waller.



Analistas prevén que la próxima FOMC sería el 14 de junio.