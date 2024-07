México aumentará 3% sus exportaciones y 8% su IED este año

México registrará crecimientos interanuales de 3% en sus exportaciones de productos y de 8% en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024, proyectó este jueves el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Por un lado, las exportaciones de bienes desde México al mundo aumentaron 2,6% en 2023 sobre 2022, a US$ 593.012 millones.

En el segundo indicador, México recibió US$ 36.058 millones de IED en 2023, lo que supone un aumento de 2,3% a tasa anual.

Con estos resultados, México alcanzó posiciones sin precedentes en la historia reciente del país, al ascender a la novena posición tanto en exportaciones globales como en destino de IED.

Según cifras de la Secretaría de Economía, en el periodo enero a marzo de 2024, la IED en México alcanzó los US$ 20.313 millones, distribuidos en cuentas entre compañías (US$ 98,6 millones), nuevas inversiones (US$ 599 millones) y reinversión de utilidades (US$ 19.615 millones).

En lo que respecta a la inversión extranjera directa, las proyecciones del Comce indican que México podría alcanzar una entrada de recursos por un monto de US$ 39.000 millones en 2024.

De igual manera, las expectativas del Comce para las exportaciones consideran una cifra récord de US$ 610.000 millones para 2024.

Este incremento significativo en las exportaciones se debe principalmente al dinamismo del sector manufacturero, siendo principalmente de la industria automotriz y de autopartes.

“Estamos presenciando un momento histórico para México en el ámbito del comercio y la inversión internacional, gracias al nearshoring. El ascenso de México en estos indicadores globales es una clara señal de la importancia que tiene el país como potencia exportadora y como destino de IED a nivel global”, dijo Sergio Contreras, vicepresidente ejecutivo de Comce.