"No aspiro a convertirme ni en Lagos ni en Allende", dice Gabriel Boric tras críticas a Estrategia Nacional de Litio

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró la XVII versión de Expomin, la feria de minería más grande de América Latina, en la que se defendió de las críticas por la recientemente anunciada Estrategia Nacional del Litio.

“Yo le digo a Javier (Macaya) y quienes expresan sus dudas y observaciones, primero que no aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos, ni en Salvador Allende. Sí a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de quienes me antecedieron, de lo bueno y malo, pero no a replicar un modelo que ya pasó”, aseguró en su discurso de inauguración el Mandatario.

Boric aseguró que tras el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio ha estado atento a las reacciones, “positivas, escépticas, críticas y entusiasta, y entiendo que, por el carácter estratégico de esta política, por su envergadura y relevancia, esto no podía ser de otro modo”.

“Lo más fácil hubiera sido no hacer nada y dejar las cosas como están, pero yo creo que esa no es la manera, esa no es la forma de gobernar, hay que enfrentar los desafíos, de frente, convocar y dialogar”, aseguró el Presidente.

Aseguró también que el Gobierno trabaja en generar los escenarios para que los privados realicen los negocios e inversiones que estimen y con certidumbre, pero que se deben hacer cambios necesarios.

“La certidumbre no es sinónimo de status quo, es tener reglas claras que el Estado y todos respetan. Mi Gobierno cree en cambios sostenibles y graduales, creemos en repartir mejor la riqueza, y en que las certezas que necesitan para invertir, son las mismas certezas que nuestro pueblo necesita para vivir mejor”, dijo Gabriel Boric.

Para conseguir los mejores escenarios de desarrollo económico, y lograr los acuerdos necesarios, el Presidente aseguró que “es necesario que todos bajemos la guardia, bajemos la desconfianza fundada en prejuicios”.

“Cuando todos actuamos con mayor humildad, partiendo por casa, no me cabe duda que vamos a poder entendernos y sacar acuerdos que van en beneficio de todos”, aseguró el Mandatario.