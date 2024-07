Proyectos de inversión extranjera en Chile aumentaron 24% en el primer semestre a US$ 34.531 millones

InvestChile, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, cerró el primer semestre de 2024 con US$ 34.531 millones en su cartera de proyectos, contabilizando 405 iniciativas en distintas etapas de desarrollo. El monto es un 24% más de lo registrado al cierre del primer semestre de 2023 (US$ 27.828 millones).

Del monto total, US$ 13.909 millones corresponden a inversión en materialización (iniciativas instaladas y en fase de desarrollo en el país). Los 107 proyectos correspondientes a esa etapa generaron 4.640 puestos de trabajo.

Para el ministro de Economía, Nicolás Grau, estos resultados no sólo hablan del excelente trabajo que desarrolla InvestChile en conjunto con los distintos ministerios, sino también de las oportunidades que ofrece el país y de la imagen que tiene Chile como un socio confiable ante el mundo.

“Como ministerio y a solicitud del Presidente Boric, estamos trabajando duramente por acelerar la inversión: hemos recorrido todo el país apurando la materialización de proyectos y estamos tramitando una reforma estructural a los permisos sectoriales que permita acortar los plazos sin por ello reducir la calidad regulatoria”, señaló el ministro.

Lo anterior fue compartido por la directora de InvestChile, Karla Flores, para quien el aumento en las cifras de la cartera de la agencia es reflejo del interés permanente que tienen las compañías extranjeras en el país, y también una consecuencia del trabajo de InvestChile.

“Hemos logrado articular una columna vertebral para la promoción de inversiones que va desde las regiones hasta las agregadurías de InvestChile en el extranjero, y que incluye las carteras y agendas de los distintos ministerios, así como a toda la red exterior del país. Esta capacidad, las oportunidades clave que ofrece Chile en materias como minerales críticos, infraestructura digital y energías limpias, junto a los esfuerzos en inteligencia de negocios y marketing digital, se ven en las cifras”, complementó Flores.

Y agregó: “Hay también un trabajo que es menos visible, pero que es fundamental, y que tiene que ver con el trabajo junto a los ministerio para la mejora de nuestras condiciones habilitantes para potenciar los efectos positivos que tiene esta inversión. Gran parte de nuestros esfuerzos están en generar mejores condiciones para que las compañías se instalen, pero también programas y planes para que los beneficios de estas inversiones lleguen a más gente”.

PROYECTOS DE ENERGÍA

Las empresas extranjeras que son apoyadas por InvestChile concentraron sus inversiones principalmente en tres sectores: Energía, con US$ 17.455 millones; Minería, con US$ 6.366 millones; y Servicios Globales con US$ 5.457 millones. Tanto en Energía como en Minería, el monto de los proyectos creció respecto a junio de 2023: 41% y 25% respectivamente. Cabe destacar también el aumento registrado en los proyectos de infraestructura, los que subieron 72% tras alcanzar los US$ 3.584 millones.

Es importante resaltar que los buenos resultados por sector coinciden con las materias donde Chile está desarrollando estrategias para consolidarse como líder internacional, como energías limpias, hidrógeno verde y minerales críticos.

En este sentido, los proyectos de hidrógeno y derivados lideran el sector de energía en la cartera de InvestChile, con 29 iniciativas por US$ 4.658 millones, superando por primera vez a los proyectos de generación solar y eólica. De igual forma, la cartera ya cuenta con 7 proyectos asociados a litio, por US$ 1.195 millones, mineral crítico para la creación de baterías de almacenamiento de energía, aunque en el sector minero la cartera continúa siendo liderada por proyectos asociados a exploración y explotación.

DESDE ESTADOS UNIDOS HASTA ARABIA SAUDITA

Respecto al origen de la inversión extranjera que forma parte de la cartera de InvestChile, las empresas de Estados Unidos fueron las que concentraron el mayor monto, con US$ 12.504 millones, casi duplicando la inversión registrada al cierre del primer semestre de 2023 (US$ 6.653 millones, alza de 88%).

Le siguieron los proyectos provenientes de China, con US$ 4.569 millones, mientras que en tercer lugar se ubicaron las inversiones de compañías canadienses, con US$ 3.770 millones.

Cabe destacar que por primera vez la cartera de InvestChile registra un proyecto proveniente de Arabia Saudita, por un monto de US$ 1.400 millones, correspondiente al sector de infraestructura.

Respecto de la evolución por países, destaca el aumento de los proyectos de empresas estadounidenses, el que se vio impulsado con el crecimiento de 181% en las iniciativas ligadas al sector energético. En el caso de la inversión proveniente de China y Canadá, el mayor crecimiento en la inversión se generó en proyectos del área minera.

Karla Flores afirma que Chile vive un momento especial en lo que ha inversión extranjera se refiere, con cifras récord de IED en los últimos dos años y las buenas señales que entrega la cartera de la agencia.

“A esto se suma las últimas grandes operaciones que se han anunciado en el país, como es el caso de la expansión de El Abra por US$ 7.500 millones por parte de Freeport McMoran, o el ingreso a evaluación ambiental del proyecto para la producción de amoníaco verde de HNH Energy por US$ 11 mil millones. Son señales claras del atractivo de nuestras oportunidades, el posicionamiento de nuestro país y de la confianza permanente de los inversionistas”, concluyó.