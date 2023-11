Salarios en Chile registran su séptimo aumento consecutivo en el mes de septiembre

Los sueldos en Chile siguen mostrando recuperaciones, en la medida que la inflación continúa en su proceso de contracción.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) de septiembre de 2023 registró un alza del 8,9% a doce meses.

Por otro lado, el Índice Real de Remuneraciones (que mide la evolución de los sueldos con un ajuste por variación mensual del IPC), creció un 3,6% en lo que sería su séptimo aumento consecutivo, y acumulando un 3% en lo que va del año.

Respecto al Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) también registró un alza del 8,7%. En ambos indicadores, los sectores de Comercio, Industria Manufacturera y Enseñanza alcanzaron las mayores incidencias anuales positivas.

Sueldo medio por hora y costo medio de mano de obra por hora

Según detalló el INE, “la remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.580 (US$ 7,4), anotando un alza interanual de 9,4%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.265 (US$ 7,1), lo que significó una variación anual de 9,7%, mientras que para los hombres se situó en $6.853 (US$ 7,7), registrando un aumento de 9,2% en el mismo período”.

El costo medio de la mano de obra por hora total fue de US$ 8,6 (9,3%), alcanzando los US$ 8,1 para las mujeres (9,2%) y US$ 8,9 para hombres (9,4%).

Finalmente, la brecha de género en las remuneraciones medias por hora ordinaria tuvo una contracción del 8,6%, mientras que para el costo medio de mano de obra por obra fue del -9,3%.