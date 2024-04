Sueldos en Chile continúan en aumento por doceavo mes seguido

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que los sueldos en Chile volvieron a mostrar incrementos en febrero, acumulando así doce meses consecutivos de números verdes gracias a la mayor contención de la inflación en los últimos meses.

De esta forma, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) registró un alza de 6,8% a doce meses y de 0,5% mensual desestacionalizado. Por su parte, el Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) también registró un crecimiento de 6,6% interanual y de 0,6% mensual desestacionalizado.

Dentro de ambos indicadores, las mayores alzas vinieron dadas por los sectores del Comercio, Industria Manufacturera y Construcción.

A pesar de esto, el Índice Real de Remuneraciones (IR Real, que considera el impacto de la inflación), si bien a mostrado un incremento acumulado a doce meses del 2,3%, al segundo mes de 2024 anotó una ligera contracción de -0,1%.

Salario medio por hora y costo de mano de obra

Según datos oficiales del INE, la remuneración medio por hora ordinaria alcanzó los US$ 7,1 (7,4% interanual).

Para las mujeres, alcanzó los US$ 6,7 (7,7%) y en el caso de los hombres, se situó en US$ 7,4 (7,5%).

“La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -8,5%; mientras que la del costo medio de la mano de obra por hora total fue -9,3%”, detallaron desde el INE.

Finalmente, el costo de la mano de obra por hora total fue de US$ 8,1 (7,4%), siendo de US$ 7,6 para las mujeres (7,2%) y de US$ 8,4 para los hombres (7,5%).