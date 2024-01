Fitch rebaja a "D" calificación de la aerolínea brasileña Gol tras declararse en bancarrota

Fitch Ratings ha rebajado las calificaciones de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera y local (IDRs) de la aerolínea brasileña GOL Líneas Aéreas Inteligentes (GOL) y su subsidiaria GOL Líneas Aéreas de "CCC-" a "D", así como la calificación de escala nacional a largo plazo de "CCC-(bra)" a "D(bra)", luego de declararse en bancarrota el pasado 25 de enero. Fitch también rebajó los bonos no garantizados de GOL Finance a "C"/"RR5" desde "CC"/"RR5".

La compañía también indicó que ha ingresado al proceso legal en los Estados Unidos con un compromiso de financiamiento de US$ 950 millones en nueva financiación deudora en posesión (DIP) de miembros del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de Abra, así como ciertos otros tenedores de bonos de Abra. La compañía buscará acceso a estos fondos como parte de su audiencia del Primer Día en los próximos días. La aprobación del tribunal es necesaria para este financiamiento.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

El día de ayer, Gol anunció que que presentó voluntariamente la solicitud de protección bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, buscando reestructurar sus finanzas mientras continúa operando completamente. Esto sigue a la difícil renegociación en curso de GOL con arrendadores en los últimos meses y a los retrasos secuenciales en la entrega de nuevos aviones por parte del fabricante.

A pesar de la mejora en el flujo de efectivo operativo desde la pandemia, los mayores pagos de arrendamiento después de su reducción/postergación durante la crisis de la pandemia de COVID-19, junto con las tasas de interés elevadas, han estado presionando la generación de flujo de efectivo libre de GOL, resultando así en un perfil de deuda insostenible.

Al 30 de septiembre de 2023, la deuda total de GOL era de 20.300 millones reales o US$ 4.128 millones, según los criterios de Fitch. Excluyendo las obligaciones de arrendamiento (9.800 millones reales o US$ 1.993 millones), la mayoría de la deuda se refiere a bonos transfronterizos (9.300 millones reales o US$ 1.891 millones). El efectivo disponible, según los criterios de Fitch, era de 905 millones reales (US$ 184 millones).

En el mismo período, GOL tenía alrededor de US$ 200 millones (de US$ 450 millones) de línea de crédito disponible con su accionista Abra Group Limited (Abra). Esta transacción con Abra fue el resultado de otra transacción de reestructuración de deuda que GOL anunció durante marzo de 2023, que también incluyó una línea de crédito de alrededor de US$ 450 millones.